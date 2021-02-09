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Знаменитая гоночная серия Forza Horizon наконец-то доберется до Steam

9 февраля 2021, 20:45

Forza Horizon 4 доберётся до Steam уже 9-го марта вместе с поддержкой кроссплея с Xbox и Windows 10-версиями проекта.

Forza Horizon
Forza Horizon 4 выйдет в Steam 9 марта / Microsoft

Лучшая гоночная игра десятилетия по мнению критиков – Forza Horizon 4 – станет доступна в крупнейшем цифровом магазине Steam уже 9 марта. Это первая часть гоночной серии Microsoft, которая появится в онлайн-магазине Valve.

Вполне возможно, что после появления в Steam Forza Horizon 4, авторы добавят и остальные три части серии. К сожалению, информации об этом пока не было.

Как говорится в официальном анонсе, с первого же дня вы сможете докупить весь дополнительный контент, который вышел на платформах Microsoft до этого – все предложения будут аналогичны ассортименту Microsoft Store. Кроме того, покупатели в Steam смогут играть с владельцами Xbox Series и Xbox One, а также Windows 10-версии для Microsoft Store.

Для тех, кто не знаком с данной серией игр: вселенная Forza по праву является эталоном гоночного жанра в мире видеоигр. Остальные представители либо полностью уходят в реализм (Gran Turismo Sport, Project CARS), либо же пытаются нащупать другой подход к жанру (Wreckfest, OnRush) с богатой и долгой историей. Need for Speed с карточной системой прокачкой даже не берем во внимание.

Трейлер Forza Horizon 4

В настоящий момент в стенах студии Playground Games ведется работа над пятой частью Forza Horizon, выход которой ожидается до конца этого года.

Предположительно, Forza Horizon 5 (рабочее название) станет своего рода ответвлением номерных частей, и предложит новый взгляд на самую знаменитую и успешную серию гоночных аркад последнего десятилетия. А уже во второй половине 2022-ого или начале 2023-его должна появиться новая Forza Motorsport.

Microsoft Steam Xbox One Xbox Series X Forza Horizon 5 Forza Horizon Forza Motorsport Xbox Game Pass
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