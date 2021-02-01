Valve снова в центре скандала: владельцев Steam обвиняют в создании ценовой монополии

Valve обвинили в препятствовании конкуренции на рынке / Steam

Стало известно об одном занятном иске против главного оплота игрового сообщества Valve. И в этот раз не от каких-то комиссий или игровых компаний, а от обычных геймеров.

На днях пятеро пользователей подали коллективный иск против компании в федеральный суд Калифорнии. Ребята утверждают, что их сервис цифровой дистрибуции Steam слишком сильно доминирует среди цифровых магазинов.

Также в иске говорится, что Valve запрещают разработчикам ставить в других магазинах цены ниже, чем в Steam. Так, например, при заключении соглашения со Steam, издатель обязуется предоставлять "лучшую цену" – либо такую же, как везде, либо меньше. Таким нехитрым образом Steam мешает другим платформам и замедляет рынок. "Steam препятствует инновациям, создавая для авторов искусственный барьер для выхода на платформах"

По мнению авторов иска, с помощью этого документа Valve фактически создала монополию: другие магазины, такие как Epic Games Store и Microsoft Store, просто не могут конкурировать с цифровой площадкой Гейба Ньюэлла.

При этом Valve – не единственный ответчик в иске. В иске, как пособники Valve, указаны CD Projekt, Devolver и Ubisoft. А ещё в нём упоминается твит Тима Суини, исполнительного директора Epic Games, в котором он утверждает, что Valve имеет право наложить вето на цены. В частности, если разработчик пожелает продавать свою игру в магазине Epic Games по более низкой цене, чем Steam, тогда Valve может просто сказать "нет".

Тима Суини / Twitter

Напомним, что ранее в этом году Еврокомиссия назначила штрафы Valve, а также пяти другим издателям игр: Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media и ZeniMax – за нарушение антимонопольного законодательства.

Главной причиной претензией Еврокомиссии стала привязка игр к отдельным регионам. Например, если пользователь купит игру в Steam в одной стране, то он мог потерять к ней доступ после переезда. Выяснилось, что в списке таких игр оказалось около ста тайтлов.

В итоге шести издательствам назначили штраф на общую сумму в 7,8 миллиона евро. Всем, кроме Valve, сумму штрафа снизили на 10-15% которая отказалась от сотрудничества с властями.