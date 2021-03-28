УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

Суммируем всю информацию, которую мы знаем о грядущей Battlefield 6

28 марта 2021, 20:34

Анонс Battlefield 6 стоит ожидать в мае, а выйдет шутер до конца осени.

Battlefield 6
Все, что известно о Battlefield 6 / EA

Франшиза Battlefield открыла двери для жанра военных шутеров от первого лица. Благодаря повышенному реализму, разрушаемому окружению и массивным сетевым картам "Батла" продолжает пользоваться спросом даже спустя 20 лет после своего дебюта.

После неудачи Battlefield V, которая вышла в 2018 году, а уже летом 2020 её перестали поддерживать новым контентом (при этом EA не выполнили множество своих же обещаний), фанаты настроены весьма скептически относительно новой части, но, судя по последним слухам, разработчики из студии DICE готовят полноценный камбек.

Представители DICE не раз акцентировали внимание, что с Battlefield 6 серия вернется к своим истокам – масштабным и реалистичным битвам, взяв всё лучшее из старых частей, но выведя это на новый уровень.

Battlefield 6 - дата выхода и платформы

Battlefield 6 должна выйти в праздничный период 2021 на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. По словам издателя, проект будет адаптирован под консоли нового поколения и задействовать весь их потенциал.

В феврале 2021 генеральный директор EA Эндрю Уилсоном подтвердил, что разработка игры опережает расписание, так что релиз может состояться даже немного раньше.

Battlefield 6 - трейлер

Официальный анонс Battlefield 6 стоит ожидать в мае, но грядущий шутер уже успел засветиться в техническом трейлере с EA Play 2020. Мы смогли лишь взглянуть на "рабочий процесс" с лицевыми анимациями и демонстрацией боя с большим количеством солдат.

Судя по увиденным нами коротким отрезкам, лицевые анимации будут более реалистичными, а поле боя на этот раз будет еще больше, возможно, с большим количеством игроков (по слухам, от 16 до 128 человек).

Battlefield 6 - новости и слухи

Действия Battlefield 6 развернутся в Казахстане, полномасштабные битвы с "самым большим числом игроков в истории серии" и боевой пропуск.

По информации инсайдера Тома Хендерсона, в новой части Battlefield разработчики планируют улучшить ставшую традиционной для серии механику разрушения. Впервые они создадут незаскриптованные разрушения небоскребов.

Сообщается, что практически все объекты в игре будут полностью разрушаемы, при этом падать здания будут не по скриптам, а уникально, в зависимости от нанесённых им повреждений.

Иными словами, можно будет уничтожить практически все здания, кроме самых важных. Таким образом у игроков появится совершенно новый элемент тактики на поле боя. Ранее Хендерсон также сообщал, что следующая часть франшизы предложит сражения на картах до 128 человек. Информация подтвердилась в официальном анонсе: геймеров ждут "полномасштабные битвы с самым большим числом игроков в истории серии".

Больше инсайдов о Battlefield 6:

  • Battlefield 6 вернется к современному сеттингу;
  • Исходя из секретных координат в тизере c EA Play, которые вели к Казахстану на Google Maps. Можно предположить, что именно эта страна станет местом действия для одной из карт в игре;
  • В игру введут обновляющиеся карты. Пока что непонятно, как эта фича будет работать – возможно, каждый матч локация будет рандомно собираться из разных модулей. Но скорее всего, в игру введут систему ивентов (на подобии Fortnite), после которых внешний вид карт будет навсегда изменяться;
  • В самих боях смогут участвовать одновременно от 16 до 128 человек;
  • Боевой пропуск с косметическими предметами "наконец-то" доберется и до BF6;
  • Новая часть будет поддерживать кросс-плей между всеми платформами;
  • Появятся кланы до 100 человек с чатом, испытаниями и т.д;
  • В 2022 году может выйти бесплатная королевская битва в духе Warzone.
Battlefield 5
Кадр из Battlefield V / DICE

Ранее сообщалось, что в конце 2021 года выйдет новая часть Call of Duty. Однако никакой другой информации о проекте нет, включая сведения о студии-разработчике.

Battlefield
Сейчас вы просматриваете новость «Суммируем всю информацию, которую мы знаем о грядущей Battlefield 6». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Менструация определяет длительность жизни: как узнать своюМенструация определяет длительность жизни: как узнать свою Украину ждет новый коронавирусный марафон, так как коллективного иммунитета достичь нереально – врач АмосоваУкраину ждет новый коронавирусный марафон, так как коллективного иммунитета достичь нереально – врач Амосова Дуа Липа засветила сочную попу на откровенных селфи в туалетеДуа Липа засветила сочную попу на откровенных селфи в туалете Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: выгодное предложение и скрытые ловушкиГороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: выгодное предложение и скрытые ловушки Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: бурный роман и окрепший дарГороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: бурный роман и окрепший дар

Последние новости

12:20
Без транзита газа тарифы в Украине могут вырасти в 4 раза – Макогон
12:15
Россия решила выдворить пять дипломатов из Польши
12:05
Отвод войск России от границ Украины: главные факты и реакция Киева и Запада Видео
12:00
В Минздраве назвали области с зашкаливающим числом пациентов с COVID-19 Видео
11:57
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
Реклама
11:46
Тина Кароль посветила грудью в одном халатике в дерзком клипе Красиво Видео
11:24
Украинцев предупредили о резком росте коммунальных тарифов: что подорожает Видео
11:05
Мошенники используют имена знаменитостей для вымогательства
11:01
Дизель по 30 и газ по 20: чем грозит дефицит топлива в Украине
10:49
Премьера на 1+1: чем удивит сериал Славяне 2021 Видео
10:44
Зашквары "слуг народа": стало известно о неожиданном наказании для нардепов Видео
10:30
Волкер объяснил, почему Зеленский не выполняет требование РФ по Донбассу Видео
10:24
Мокрый снег и заморозки: синоптик уточнила прогноз погоды на выходные Видео
10:14
В США оценили отвод войск РФ от границ Украины и поставили условие Москве Видео
10:12
Путин не может выбрать между Украиной и Беларусью мнение
09:45
"Передозировка боярышником": Тилль Линдеман перепел советскую песню про войну Видео
09:27
Семечки подсолнуха: в чем польза для организма Видео
09:19
Новая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Украину: кому "светит" прививка Видео
09:14
У Зеленского прокомментировали предложение Путина насчет встречи Видео
09:05
Опасные симптомы для мужчин: какие сигналы тела нельзя игнорировать Видео
Реклама
09:05
В ОП подловили Путина на важной оговорке насчет переговоров с "ЛДНР" Видео
09:03
Карантин в Украине могут продлить после 30 июня - министр Видео
08:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: неожиданности и запрет на перемены Видео
08:38
Молчание недоимператора: почему Путин "забыл" об Украине мнение
08:18
Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"
07:50
В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины Видео
07:44
Дипломат раскрыл планы Путина по встрече с Зеленским на Донбассе Видео
07:14
Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото
07:09
В РФ заявили о новой "холодной войне" с США Видео
06:56
Россия решила выжидать момент для нападения на Украину мнение
06:42
Генпрокурор Венедиктова намекнула, что кума Путина могут посадить Видео
06:30
Изнурительные магнитные бури с 23 апреля 2021: сколько продлятся и что делать Видео
06:01
Политолог объяснил, почему опасны прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
05:28
Ученые продукты, которые провоцируют раннюю смерть Видео
05:02
Военный эксперт оценил худший сценарий агрессии армии РФ против Украины Видео
04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:50
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
Реклама
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять