Суммируем всю информацию, которую мы знаем о грядущей Battlefield 6

Все, что известно о Battlefield 6 / EA

Франшиза Battlefield открыла двери для жанра военных шутеров от первого лица. Благодаря повышенному реализму, разрушаемому окружению и массивным сетевым картам "Батла" продолжает пользоваться спросом даже спустя 20 лет после своего дебюта.

После неудачи Battlefield V, которая вышла в 2018 году, а уже летом 2020 её перестали поддерживать новым контентом (при этом EA не выполнили множество своих же обещаний), фанаты настроены весьма скептически относительно новой части, но, судя по последним слухам, разработчики из студии DICE готовят полноценный камбек.

Представители DICE не раз акцентировали внимание, что с Battlefield 6 серия вернется к своим истокам – масштабным и реалистичным битвам, взяв всё лучшее из старых частей, но выведя это на новый уровень.

Battlefield 6 - дата выхода и платформы

Battlefield 6 должна выйти в праздничный период 2021 на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. По словам издателя, проект будет адаптирован под консоли нового поколения и задействовать весь их потенциал.

В феврале 2021 генеральный директор EA Эндрю Уилсоном подтвердил, что разработка игры опережает расписание, так что релиз может состояться даже немного раньше.

Battlefield 6 - трейлер

Официальный анонс Battlefield 6 стоит ожидать в мае, но грядущий шутер уже успел засветиться в техническом трейлере с EA Play 2020. Мы смогли лишь взглянуть на "рабочий процесс" с лицевыми анимациями и демонстрацией боя с большим количеством солдат.

Судя по увиденным нами коротким отрезкам, лицевые анимации будут более реалистичными, а поле боя на этот раз будет еще больше, возможно, с большим количеством игроков (по слухам, от 16 до 128 человек).

Battlefield 6 - новости и слухи

Действия Battlefield 6 развернутся в Казахстане, полномасштабные битвы с "самым большим числом игроков в истории серии" и боевой пропуск.

По информации инсайдера Тома Хендерсона, в новой части Battlefield разработчики планируют улучшить ставшую традиционной для серии механику разрушения. Впервые они создадут незаскриптованные разрушения небоскребов.

Сообщается, что практически все объекты в игре будут полностью разрушаемы, при этом падать здания будут не по скриптам, а уникально, в зависимости от нанесённых им повреждений.

Иными словами, можно будет уничтожить практически все здания, кроме самых важных. Таким образом у игроков появится совершенно новый элемент тактики на поле боя. Ранее Хендерсон также сообщал, что следующая часть франшизы предложит сражения на картах до 128 человек. Информация подтвердилась в официальном анонсе: геймеров ждут "полномасштабные битвы с самым большим числом игроков в истории серии".

Больше инсайдов о Battlefield 6:

Battlefield 6 вернется к современному сеттингу;

Исходя из секретных координат в тизере c EA Play, которые вели к Казахстану на Google Maps. Можно предположить, что именно эта страна станет местом действия для одной из карт в игре;

В игру введут обновляющиеся карты. Пока что непонятно, как эта фича будет работать – возможно, каждый матч локация будет рандомно собираться из разных модулей. Но скорее всего, в игру введут систему ивентов (на подобии Fortnite), после которых внешний вид карт будет навсегда изменяться;

В самих боях смогут участвовать одновременно от 16 до 128 человек;

Боевой пропуск с косметическими предметами "наконец-то" доберется и до BF6;

Новая часть будет поддерживать кросс-плей между всеми платформами;

Появятся кланы до 100 человек с чатом, испытаниями и т.д;

В 2022 году может выйти бесплатная королевская битва в духе Warzone.

Кадр из Battlefield V / DICE

Ранее сообщалось, что в конце 2021 года выйдет новая часть Call of Duty. Однако никакой другой информации о проекте нет, включая сведения о студии-разработчике.