Творці Dishonored і Prey працюють над амбітною грою про вампірів – ЗМІ

На Е3 Bethesda покаже нову гру про вампірів / Arkane

В Інтернет просочилася інформація про новий проєкт Bethesda і студії Arkane Austin, відомої по Prey і серії Dishonored. Користувач ResetEra запевнив, що майбутня гра має робочу назву Omen, в ній буде похмура атмосфера і вампіри.

Джерело зазначило, що з великою часткою ймовірності гру представлять на майбутній виставці Е3 2021, але він не може говорити про це з абсолютною впевненістю. Також, за інформацією джерела, вихід гри можна очікувати навесні наступного року.

Ще одна порція непідтвердженої інформації стосується Starfield – першої нової інтелектуальної власності Bethesda за останні 25 років. Те ж джерело стверджує, що компанія не збирається випускати епічну науково-фантастичну сагу. Проєкт буде присвячений космічному дослідженню і більше схожий на No Man's Sky або Outer Wilds, ніж на Mass Effect. І його теж представлять на E3 2021.

Про саму гру, до речі, практично нічого невідомо, крім того, що вона створюється для систем наступного покоління і буде одночасно схожа і не схожа на звичні всім RPG від Bethesda. Глава Bethesda Тодд Говард раніше підкреслив, що Starfield представить новий підхід до наукової фантастики.

Раніше стало відомо, що Konami, Microsoft, Nintendo, Capcom та інші компанії візьмуть участь у виставці E3 2021. Івент пройде з 12 по 15 червня в онлайн-форматі.

З очікуваних анонсів – повернення легендарної серії хоррорів Silent Hill і ремейк гри Кодзіми Metal Gear Solid.