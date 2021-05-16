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Творці Dishonored і Prey працюють над амбітною грою про вампірів – ЗМІ

16 травня 2021, 20:42

Анонс гри очікується на виставці E3 2021, а її реліз намічений на весну 2022 року.

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На Е3 Bethesda покаже нову гру про вампірів / Arkane

В Інтернет просочилася інформація про новий проєкт Bethesda і студії Arkane Austin, відомої по Prey і серії Dishonored. Користувач ResetEra запевнив, що майбутня гра має робочу назву Omen, в ній буде похмура атмосфера і вампіри.

Джерело зазначило, що з великою часткою ймовірності гру представлять на майбутній виставці Е3 2021, але він не може говорити про це з абсолютною впевненістю. Також, за інформацією джерела, вихід гри можна очікувати навесні наступного року.

Ще одна порція непідтвердженої інформації стосується Starfield – першої нової інтелектуальної власності Bethesda за останні 25 років. Те ж джерело стверджує, що компанія не збирається випускати епічну науково-фантастичну сагу. Проєкт буде присвячений космічному дослідженню і більше схожий на No Man's Sky або Outer Wilds, ніж на Mass Effect. І його теж представлять на E3 2021.

Про саму гру, до речі, практично нічого невідомо, крім того, що вона створюється для систем наступного покоління і буде одночасно схожа і не схожа на звичні всім RPG від Bethesda. Глава Bethesda Тодд Говард раніше підкреслив, що Starfield представить новий підхід до наукової фантастики.

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Раніше стало відомо, що Konami, Microsoft, Nintendo, Capcom та інші компанії візьмуть участь у виставці E3 2021. Івент пройде з 12 по 15 червня в онлайн-форматі.

З очікуваних анонсів – повернення легендарної серії хоррорів Silent Hill і ремейк гри Кодзіми Metal Gear Solid.

Microsoft Xbox Dishonored
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