Авторы Dishonored и Prey работают над мрачной игрой про вампиров – СМИ

На Е3 Bethesda покажет новую игру про вампиров / Arkane

В Интернет просочилась информация о новом проекте Bethesda и студии Arkane Austin, известной по Prey и серии Dishonored. Пользователь ResetEra заявил, что будущая игра носит рабочее название Omen, в ней будет мрачная атмосфера и вампиры.

Источник отметил, что с большой долей вероятности игру представят на грядущей выставке Е3 2021, но он не может говорить об этом с абсолютной уверенностью. Также, по информации источника, выход игры можно ожидать весной следующего года.

Ещё одна порция неподтверждённой информации относится к Starfield – первой новой интеллектуальной собственности Bethesda за последние 25 лет. Тот же источник утверждает, что компания не собирается выпускать эпическую научно-фантастическую сагу. Проект будет посвящён космическому исследованию и более походить на No Man’s Sky или Outer Wilds, чем на Mass Effect. И его тоже представят на E3 2021.

О самой игре, к слову, практически ничего неизвестно, помимо того, что она создаётся для систем следующего поколения и будет одновременно похожа и не похожа на привычные всем RPG от Bethesda. Глава Bethesda Тодд Говард ранее подчеркнул, что Starfield представит новый подход к научной фантастике.

Ранее стало известно, что Konami, Microsoft, Nintendo, Capcom и другие компании примут участие в выставке E3 2021. Ивент пройдёт с 12 по 15 июня в онлайн-формате.

Из ожидаемых анонсов – возвращение легендарной серии хорроров Silent Hill и ремейк игры Кодзимы Metal Gear Solid.