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В разработке находятся сразу две новые игры в серии Silent Hill – СМИ

19 февраля 2021, 12:39
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Вы все еще ждете новостей о возвращении легендарной серии хорроров Silent Hill? Тогда у нас есть для вас любопытный инсайд.

Silent Hills
Новая Silent Hill: что известно на данный момент / Konami

Авторитетный портал VGC, со ссылкой на "многочисленные источники среди разработчиков" сообщил о том, что компания Konami доверила разработку новой Silent Hill "известному японскому разработчику" (нет, не Хидео Кодзиме).

Однако журналисты издания, которые до этого рассказывали о производстве ремейка Resident Evil 4, не знают кто конкретно работает над новой частью серии. Основные слухи указывают на Tango Gameworks, создателей дилогии The Evil Within и грядущей Ghostwire: Tokyo.

Вдобавок в производстве может находиться ещё одна Silent Hill, над которой работает совершенно другая студия – всё больше источников указывают на польскую студию. Bloober Team. Ранее глава студии-разработчика недавней The Medium заявил, что сейчас команда работает над хоррор-игрой "по очень известной франшизе". Нет, информация не противоречит друг другу — Tango Gameworks и Bloober Team разрабатывают две новые игры в серии Silent Hill параллельно.

Также VGC рассказали о том, что Konami вели переговоры с Supermassive Games насчет разработки эпизодической Silent Hill в духе Until Dawn или антологии Dark Pictures, но в итоге планы на игры были отменены. Инсайдер предполагает, что анонс одной из разрабатываемых игр состоится этим летом в рамках игровой выставки E3 2021.

Трейлер отмененной Silent Hills

Ранее Масахиро Ито, главный художник первых трех частей Silent Hill, решил раскрыть один из, пусть и не главных, но интересующих секретов сюжета культовой хоррор-серии. А именно – когда происходили события Silent Hill 2, а если быть точнее – в какое десятилетие?

На этот счёт было немало фанатских теорий, которые строились на попытках подметить характерные предметы, детали окружения и прочие нюансы – и большинство из них сходилось на второй половине 90-х.

Однако, Ито в своём твиттере указал иную дату – ей оказался рубеж 70-х и 80-х. В качестве пасхалочки, указывающей на это, разработчики остановились на мелодии, которая с юных лет запала Джеймсу в самое сердце и на протяжении игры не раз играет у него в голове. Это была композиция "A Whiter Shade of Pale" группы Procol Harum, которая была популярна в 1967-м.

Silent Hill
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