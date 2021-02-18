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Разработчик Silent Hill 2 раскрыл один из главных секретов игры

18 февраля 2021, 13:12

Дизайнер монстров для первых трёх игр серии Silent Hill прокомментировал выбор эпохи, в которой происходит действие культовой второй части.

Разработчик Silent Hill 2 раскрыл один из главных секретов игры / Konami

Спустя, казалось бы, целую вечность, Масахиро Ито, главный художник первых трех частей "Silent Hill", решил раскрыть один из, пусть и не главных, но интересующих секретов сюжета. А именно – когда происходили события "Silent Hill 2" – в какое десятилетие?

На этот счёт было немало фанатских теорий, которые строились на попытках подметить характерные предметы, детали окружения и прочие нюансы – и большинство из них сходилось на второй половине 90-х.

Однако, Ито в своём твиттере указал иную дату – ей оказался рубеж 70-х и 80-х. В качестве пасхалочки, указывающей на это, разработчики остановились на мелодии, которая с юных лет запала Джеймсу в самое сердце и на протяжении игры не раз играет у него в голове. Это была композиция "A Whiter Shade of Pale" группы Procol Harum, которая была популярна в 1967-м.

Поэтому, отталкиваясь от условного двадцатидевятилетнего возраста Джеймса, можно было бы прийти к верному пониманию того, когда разворачиваются события сюжета. Однако же, пасхалка оказалась настолько неочевидной, что Ито неоднократно, в комментариях пришлось уточнять, что нет – события "Silent Hill 2" происходили точно не в 90-е.

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Silent Hill 2 вышел на PlayStation 2 в 2001 году. Год спустя вышла версия для консоли Xbox и персональных компьютеров. Что же касается новой части Silent Hill, то, по многочисленных слухам, игра находится в разработке примерно два года и за ее создание отвечает польская студия Bloober Team, выпустившая в конце января свой атмосферный хоррор The Medium.

Анонс игры ожидается этим летом в рамках игровой выставки E3 2021.

Silent Hill
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