Компания Konami странным образом тизерит что-то по Metal Gear Solid

Konami тизерит что-то по MGS / Twitter

Ни для кого не секрет, что некогда великая японская компания Konami с недавних пор взяла курс на мобильные игры. Её последней полноценной игрой для крупных платформ была "кодзимовская" MGS V 2015 года.

После этого были только мобильные развлечения и Metal Gear Survive, которую ни один геймер не может вспоминать без содрогания. Впрочем, уже несколько месяцев в Сети активно спекулируют слухи, что компания планирует продать права на свои главные серии, в том числе и MGS сторонним разработчикам.

Правда ли это – пока сказать трудно, но последние несколько недель в Твиттере началось нечто похожее на рекламную компанию некой новой игры из серии Metal Gear Solid. В социальной сети появилась страница Тома Олсена, работника вымышленного очистительного завода Big Shell из Metal Gear Solid 2: Sons of the Liberty, который активно публикует снимки комплекса (сделанные в самой игре). Весь аккаунт можно было бы воспринять как шутку, если бы не ретвит одного поста официальным аккаунтом Metal Gear Solid, в котором Тому указали регулярно проверять свой кодек и ожидать "посетителей" 30 апреля.

Интересно, что по лору игры, события Sons of the Liberty заканчиваются 30 апреля, и тогда же, главный герой Райден (Джек) отмечает годовщину с момента первой встречи со своей женой, Розой. Как это все воспринимать – не ясно, но близится 30 апреля, поэтому скрещиваем пальцы, надеясь на то, что готовится что-то серьезное.

Напомним, что ранее на этой неделе актёр Дэвид Хейтер, хорошо известный игрокам по роли Солида Снейка, в свежем интервью заявил, что слышал о потенциальной разработке нового ремейка Metal Gear Solid. По словам актера, он долго не воспринимал слухи всерьез до тех пор, пока ему недавно напрямую не написал знакомый-инсайдер. Это сообщение обратило актёра в верующего, и поэтому потенциальный римейк Metal Gear Solid действительно может произойти, по крайней мере, по его словам.

При этом Хейтер отметил, что он и сейчас без проблем может воспроизвести голос любого Снейка – будь то молодой Солид из MGS 1 и 2, Нейкед из Snake Eater и Peace Walker или Старый Снейк из MGS 4. Однако с Дэвидом никто не связывался об участии в проекте.

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Что же касается самого Кодзимы, то, согласно последним данным, автор Death Stranding сейчас ведёт переговоры с Microsoft об издании его нового проекта.