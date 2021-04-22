Появились новые доказательства существования ремейка Metal Gear Solid

Ремейк Metal Gear Solid находится в разработке / Konami

Есть велика вероятность того, что поклонники популярной серии шпионских боевиков Metal Gear Solid, созданной вездесущим Хидео Кодзимой, находятся на пороге крутых новостей,

На днях актёр Дэвид Хейтер, хорошо известный игрокам по роли Солида Снейка, в интервью каналу Dan Allen Gaming рассказал, что слышал от индустриальных инсайдеров о производстве ремейка первой части.

По словам актера, он долго не воспринимал слухи всерьез до тех пор, пока ему недавно напрямую не написал знакомый-инсайдер. Это сообщение обратило актёра в верующего, и поэтому потенциальный римейк Metal Gear Solid действительно может произойти, по крайней мере, по его словам. При этом Хейтер отметил, что он и сейчас без проблем может воспроизвести голос любого Снейка – будь то молодой Солид из MGS 1 и 2, Нейкед из Snake Eater и Peace Walker или Старый Снейк из MGS 4. Однако с Дэвидом никто не связывался об участии в проекте.

Сам актёр уверен, что всю озвучку придётся делать сначала. Во-первых, аудио-технологии в современных приставках шагнули далеко вперед. Во-вторых, качество оригинальных звукозаписей первой части оставляет желать лучшего и иногда в игре можно услышать посторонние звуки. Будем надеяться, что это всё что-то таки значит.

Напомним, что в 2015 году, после финальной "кодзимовской" части Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Хидео ушел из Konami с громким скандалом. Позже геймдизайнер основал собственную студию Kojima Productions и выпустил, один из самых смелых ААА-тайтл последних лет – Death Stranding. Как результат, проект отлично показал себя в продажах, тогда как сам Кодзима уже приступил к созданию новой, пока что неанонсированной игрой.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что издательство Konami планирует отдать сторонним студиям разработку игр по Castlevania и Metal Gear Solid. Успели ли уже дать кому-нибудь лицензию, правда, не сообщается. Подобные релизы в лучшем случае появятся через несколько лет.

MGS V: The Phantom Pain - игра, в которую стоит сыграть каждому, кто интересуется играми

Что же касается самого Кодзимы, то, согласно последним данным, автор Death Stranding сейчас ведёт переговоры с Microsoft об издании его нового проекта.