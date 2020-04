Хидео Кодзима рассказал об идее своей новой революционной игры

Хидео Кодзима / Eurogamer

Хидео Кодзиму не просто так считают гением, ведь каждая его игра умудряется удивлять и даже шокировать. Так случилось и с Death Stranding, последней на сегодняшний день видеоигрой разработчика. Но Кодзима уже задумался над созданием следующего проекта, который обещает сделать революционным.

Об этом он рассказал в интервью организаторам мероприятия BAFTA Games Awards 2020. На нем, кстати, он взял одну из лучших наград – Fellowship Awards.

Во время беседы Кодзима вспомнила работу над P.T. и отмененной частью серии Silent Hill. Геймдизайнер уверен, что P.T. так сумела напугать игроков благодаря необычным приемам. Ведь изначально ее представили как неизвестную игру от загадочной студии. По сути P.T. появилась из ниоткуда и шокировала всех.

Но подобные "запрещенные приемы" второй раз повторить не выйдет. P.T. оказалась заложницей своих методов и способов напугать, так что теперь Кодзиме предстоит придумать нечто новое.

И у Кодзимы уже есть идеи, он по-прежнему планирует создать очень страшный хоррор. В нем он будет использовать некие революционные методы, который "заставят нас не просто намочить штаны, а натурально обделаться". Правда, никакими конкретными подробностями разработчик не поделился.

Зато Кодзима признался, что его очень легко напугать. Но он все равно любит хорроры и считает, что может создать нечто выдающееся в этом жанре.

Ранее по сети гуляли слухи сразу о двух новых частях Silent Hill. Фанаты активно искали намеки, что как минимум одной игрой займется сам Хидео Кодзима. Но затем Konami, которой и принадлежат права на серию, опровергла все домыслы.

Сейчас к выходу готовится Death Stranding на PC. Она будет обладать рядом особенностей, о которых мы рассказывали подробно.