Кодзима не подвел: Death Stranding на PC получила точную дату выхода

Арты игры Death Stranding / Kojima Productions

Выход Death Stranding на ПК давно перестал быть новостью, ведь студия Kojima Productions еще в прошлом году объявила о релизе порта летом 2020-го. Но теперь PC-версия наконец-то обзавелась точной датой выхода, а также новым трейлером.

Death Stranding PC будет поддерживать более высокую частоту кадров, ультраширокие мониторы и фоторежим, а бонусом главному герою Сэму достанется шапка в виде хэдкраба из серии Half-Life.

Шапка-хэдкраб для главного героя Death Stranding

Увидеть лично красоты Death Stranding на PC можно в трейлере.

У Death Stranding дата выхода на ПК - 2 июня 2020 года. Издаст игру 505 Games. Издатель предоставил выбор из двух магазинов, в которых вы можете купить Death Stranding - Steam или Epic Games Store.

Death Stranding - игра, которую создал Хидео Кодзима. Это его последняя на сегодняшний день работа - и точно уж самая сюрреалистичная. По сюжету мир оказался почти уничтожен после катастрофы, получившей название Выход Смерти. И теперь курьеру Сэму Портеру Бриджесу предстоит объединить людей и вернуть человечеству надежду.

Пока Death Stranding - PS4-эксклюзив, но уже летом это исправят.

Death Stranding - трейлер