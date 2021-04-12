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Хидео Кодзима рассорился с Sony и переметнулся к Microsoft – СМИ

12 апреля 2021, 12:39

По данным Джеффа Грабба из VentureBeat, автор Death Stranding сейчас ведёт переговоры с Microsoft об издании его нового проекта

Кадр из Death Stranding
Кодзима ведет переговоры с Microsoft /VentureBeat

Всё же фигурка Люденса на полке главы Xbox не была случайностью, только догадки о выходе Death Stranding в Game Pass оказались сущим пустяком по сравнению с тем, что на самом деле происходило за кулисами.

Авторитетный журналист Джефф Грабб из VentureBeat считает, что Kojima Productions и Microsoft вели переговоры насчет издательства новой игры Хидео.

Какой сегодня статус этих переговоров мы лишь можем догадываться, возможно, Фил Спенсер [глава Xbox] только сделал предложение геймдизайнеру, а может, всё уже давно подписано и нам остается только ждать официальный анонс. Возможен также вариант, что Кодзима решил куда-то пристроить тот отмененный эпизодический хоррор, сделка об издательстве которого также велась с западными партнерами, но из Google.

По словам его коллег из Video Games Chronicle, отношения между Кодзимой и Sony остыли из-за кадровых перестановок внутри последней. Грубо говоря, Death Stranding одобряли одни люди, а поторапливали к выходу в 2019-м уже другие, у которых были свои взгляды на производственные процессы. Несмотря на тот факт, что игра привлекла большое внимание к PS4 на стадии анонса и по сей день считается одним из самых смелым ААА-тайтлом последних лет, затраты на её разработку значительно превысили первоначальные ожидания.

Сегодня же Sony уходит в сторону от рискованных проектов и планирует делать ставку на гарантированные блокбастеры, поэтому Кодзима со своей страстью к проработке мельчайших деталей и неординарным решениям, не вписывается в эту конструкцию.

Трейлер Death Stranding

Ранее творческий руководитель Kojima Productions Ёдзи Синкава заявил, что новую игру создателя Death Stranding вполне могут анонсировать довольно скоро. Каким именно может быть новый проект, пока неизвестно, но сам геймдизайнер не раз заявлял о желании создать революционный хоррор. По слухам, в новом проекте Кодзимы будут гигантские роботы.

Также в настоящее время разработчики, по данным одного из инсайдеров, трудятся над расширенным изданием Death Stranding для PS4 и PS5. Будет ли это платный апдейт для уже имеющейся версии игры, взвинчивающий показатели её графики до некстгена или же это будет отдельная версия игры – пока неизвестно.

Microsoft Sony Death Stranding Хидео Кодзима
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