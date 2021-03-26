Новый проект от Хидео Кодзимы будет анонсирован очень скоро

Кадр из Death Stranding / Kojima Productions

Творческий руководитель Kojima Productions Ёдзи Синкава во время интервью с ведущим ютуб-канала Al Hub намекнул, что команда скоро может анонсировать новую игру легендарного геймдизайнера Хидео Кодзимы.

"Что ж, я работаю над будущим проектом, и я могу сказать вам, что он будет объявлен очень скоро", – заявил Синкава. Каким именно может быть новый проект, пока неизвестно, но сам геймдизайнер не раз заявлял о желании создать революционный хоррор.

Некоторые могут спросить – а кто этот Синкава вообще такой? И ответ прост – он второй по важности человек после Кодзимы. Тандем Кодзимы и Синкавы имеет долгий исторический путь. Ещё в далёкие 90-е, будущий гений приметил, что молодой программист Синкава в перерывах любит рисовать чёрной гелевой ручкой – и в его артах угадывалось сочетание традиционного японского стиля Суми-э и любви разглядывать в книгах картинки, а не читать в них текст.

Недолго думая, Кодзима пригласил его в свою команду создавать дизайн персонажей для назревающей тогда ещё серии Metal Gear Solid. И с тех пор, рука об руку, они пришли длинный творческий путь, на котором с уверенностью можно сказать, что за все те запоминающиеся черты героев из игр с пометкой "A Hideo Kojima Game" стоит благодарить Ёдзи Синкаву. Однажды он даже показал мастер-класс – как написать портрет Солида Снейка имея в руках лишь толстую, продолговатую кисть и банку с чёрной краской.

Поэтому слова, сказанные Синкавой о скором анонсе чего-то нового от Kojima Productions – это вполне серьёзный намёк. Ранее студия опубликовала вакансии, связанные с разработкой новой игры. Художнику, который будет работать над проектом, в числе прочего требуются познания в области оружия, гаджетов, техники и мехов – боевых пилотируемых роботов.

Трейлер Death Stranding

Параллельно Кодзима и его команда работает над расширенным изданием Death Stranding для PS4 и PS5. Будет ли это платный апдейт для уже имеющейся версии игры, взвинчивающий показатели её графики до некстгена или же это будет отдельная версия игры – пока неизвестно.

Напомним, что релиз Death Stranding на Playstation 4 состоялся в ноябре 2019 года. Компьютерная версия поступила в продажу в июле прошлого года. На агрегаторе рецензий Metacritic игра набрала в среднем 82 баллов из 100. Стоит отметить, что Death Stranding является, пожалуй, самым странным и самым смелым ААА-тайтлом последних лет: одни воспевают оды любви с первых же минут, другие – недоумевают и по сей день, дескать, что это вообще было.