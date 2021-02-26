Глава Xbox тизерит выход Death Stranding на консолях Microsoft

Кадр из Death Stranding / Kojima Productions

Глава Xbox Фил Спенсер, который любит прятать на видном месте пасхалки к будущим анонсам Xbox, появился на конференции Microsoft по АI внезапно с Nintendo Switch и фигуркой Люденса – маскота Kojima Productions – на фоне.

Пользователи твиттера уже предположили, что это может быть намёком на выход Death Stranding на Xbox Series и на долговременное сотрудничество между Xbox и Nintendo одновременно.

Интересно ещё то, что на одной из полок можно заметить геймпад с раскраской в стиле контейнеров из упомянутой игры Кодзимы, а также оранжевый геймпад, которого пока нет в официальной линейке. На самой же конференции Фил поговорил о важности технологий и какое безграничное и неописуемое будущее нас ждет, когда игры переберутся в облака. Но без конкретики.

Что из этого правда, а что – происки СПГС, пока неизвестно. Остаётся ждать анонсов или их отсутствия. К слову, в декабре 2020-го уже проскакивали слухи, якобы Microsoft вознамерилась купить создателей Death Stranding с Хидео Кодзимой во главе.

Напомним, что релиз Death Stranding на Playstation 4 состоялся в ноябре 2019 года. Компьютерная версия поступила в продажу в июле прошлого года. На агрегаторе рецензий Metacritic игра набрала в среднем 82 баллов из 100. Стоит отметить, что Death Stranding является, пожалуй, самым странным и самым смелым ААА-тайтлом последних лет: одни воспевают оды любви с первых же минут, другие – недоумевают и по сей день, дескать, что это вообще было.

Позже на этот год запланирован выход расширенного издания Death Stranding для PS4 и PS5. Будет ли это платный апдейт для уже имеющейся версии игры, взвинчивающий показатели её графики до некстгена или же это будет отдельная версия игры – пока неизвестно.

А пока для желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

PS Store - 1899 грн;

Steam - 1799 грн;

EGS - 1799 грн.

Ранее Кодзима официально подтвердил работу над своим следующим проектом. В настоящий момент игра находится на ранней стадии разработки, но о чём она именно, неизвестно. Велика вероятность, что маэстро делает игру на базе оригинальной IP.