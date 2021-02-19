Некогда великие франшизы MGS и Castlevania получат вторую жизнь – СМИ

Новые Castlevania и Metal Gear Solid ожидаются, но не скоро / Konami

Вслед за информацией о производстве пары новых Silent Hill главный редактор портала VGC Энди Робинсон поделился дополнительной информацией о планах Konami на свои некогда великие франшизы.

По информации журналиста, руководство Konami обычно было против идеи разработки игр по своим IP сторонними студиями, однако неудовлетворительные показатели Metal Gear Survive и Contra: Rogue Corps в очередной раз показали неспособность компании в поддержании собственных брендов на должном уровне.

Из-за это издательство стало более открытым к предложениям привлечь разработчиков со стороны для создания новых игр по Metal Gear и Castlevania. Впрочем, до любых возможных релизов ещё очень далеко – подобные релизы в лучшем случае появятся через несколько лет.

Предположительно, первым проектом в "новой истории" Konami может стать ремейк игры Кодзимы Metal Gear Solid, слухи о котором давно гуляют по сети – в ноябре 2019 один из инсайдеров утверждал, что ремейк игры Кодзимы действительно находится в разработке, а трудится над ним лично проектировщик PS5 Марк Церни. А месяцем ранее актёр Дэвид Хейтер, хорошо известный игрокам по роли Солида Снейка, поделился в твиттере фотографией видеозвонка почти со всеми актёрами первой части MGS, добавив, что они собрались, дабы "потрясти наш мир".

Metal Gear Solid V - трейлер

По данным VGC, новую Silent Hill анонсируют уже этим летом в рамках игровой выставки E3 2021 – над ней работает некий "известный японский разработчик" (нет, не Хидео Кодзима). Основные слухи указывают на Tango Gameworks, создателей дилогии The Evil Within и грядущей Ghostwire: Tokyo.

Вдобавок в производстве может находиться ещё одна Silent Hill, над которой работает совершенно другая студия – всё больше источников указывают на польскую студию. Bloober Team.