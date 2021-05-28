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Творці Dying Light 2 оголосили дату виходу гри і відкрили попередні замовлення

28 травня 2021, 18:09

Ціни на стандартні версії досить демократичні.

Dying Light
Dying Light вийде 7 грудня / Techland

Польська студія Techland повноцінно представила Dying Light 2. Розробники детально розповіли про гру, опублікували 7-хвилинний геймплейний трейлер, відкрили попередні замовлення і оголосили дату виходу.

Події сиквела, що отримав підзаголовок Stay Human, розгорнуться через 20 років після оригінальної гри. 98% населення інфіковано і місто Вілледор залишився єдиним відносно безпечним місцем на планеті.

Головним героєм стане мандрівник, на ім'я Ейден, який подорожує по світу в пошуках важливого для нього людини. Кого і навіщо – одне з питань проєкту. У грі буде три фракції: Renegades, Survivors і Peacekeepers, а також угруповання Nightrunners. Зміни, що відбуваються на карті, будуть прямо залежати від рішень, прийнятих в ході виконання завдань.

Проходити першу частину для розуміння сюжету не обов'язково. Гра підтримує кооператив до 4 гравців і запропонує безліч нових елементів паркуру, різноманітних зомбі і великий відкритий вертикальний світ. За словами авторів, тепер на дахах теж буде небезпечно – настільки, наскільки раніше було на землі. В оглядовому трейлері розробники трохи докладніше зупинилися на різних аспектах гри.

Геймлейный трейлер Dying Light 2

Techland нарешті оголосила точну дату виходу Dying Light 2 Stay Human – 7 грудня 2021 року, разом з чим стартували збори попередніх замовлень зомбі-бойовика – причому в декількох виданнях.

PS4 & PS5:

Xbox One & Xbox Series:

Steam:

Однак це не все – також Techland випустить спеціальне колекційне видання гри, в яке увійде фігурка захисника міста з ультрафіолетовою лампою, а також багато приємних бонусів, включаючи подячного листа творчого керівника гри і 2 сюжетних доповнення (вийдуть після релізу гри).

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До речі, перша частина Dying Light вийшла 27 січня 2015-го року для консолей PlayStation 4, Xbox One і PC. Гра була тепло прийнята гравцями і критиками, а також отримала кілька нагород в номінації "Гра року".

До 6 червня в цифровому магазині PS Store на консолях PlayStation діє 70% знижка на гру – 359 грн замість 1199.

Dying Light 2
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