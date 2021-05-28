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Авторы Dying Light 2 объявили дату выхода игры и открыли предзаказы

28 мая 2021, 18:09

Цены на стандартные версии довольно демократичные.

Dying Light
Dying Light выйдет 7 декабря / Techland

Польская студия Techland полноценно представила Dying Light 2. Разработчики подробно рассказали об игре, опубликовали 7-минутный геймплейный трейлер, открыли предварительные заказы и объявили дату выхода.

События сиквела, получившего подзаголовок Stay Human, развернутся через 20 лет после оригинальной игры. 98% населения инфицировано и город Вилледор остался единственным относительно безопасным местом на планете.

Главным героем станет странник по имени Эйден, который путешествует по миру в поисках важного для него человека. Кого и зачем – один из вопросов проекта. В игре будет три фракции: Renegades, Survivors и Peacekeepers, а также группировка Nightrunners. Изменения, происходящие на карте, будут напрямую зависеть от решений, принятых в ходе выполнения заданий.

Проходить первую часть для понимания сюжета не обязательно. Игра поддерживает кооператив до 4 игроков и предложит множество новых элементов паркура, разнообразных зомби и большой открытый вертикальный мир. По словам авторов, теперь на крышах тоже будет опасно – настолько, насколько раньше было на земле. В обзорном трейлере разработчики чуть подробнее остановились на разных аспектах игры.

Геймлейный трейлер Dying Light 2

Techland наконец-то объявила точную дату выхода Dying Light 2 Stay Human – 7 декабря 2021 года, вместе с чем стартовали сборы предварительных заказов зомби-боевика – причём в нескольких изданиях.

PS4 & PS5:

Xbox One & Xbox Series:

Steam:

Однако это не всё – также Techland выпустит специальное коллекционное издание игры, в которое войдет фигурка Защитника города с ультрафиолетовой лампой, а также много приятных бонусов, включая благодарственного письма творческого руководителя игры и 2 сюжетных дополнения (выйдут после релиза игры).

К слову, первая часть Dying Light вышла 27 января 2015-го года для консолей PlayStation 4, Xbox One и PC. Игра была тепло принята игроками и критиками, а также получила несколько наград в номинации "Игра года".

До 6 июня в цифровом магазине PS Store на консолях PlayStation действует 70% скидка на игру – 359 грн вместо 1199.

Dying Light 2
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