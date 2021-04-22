Творці Elite Dangerous оголосили дату виходу великого доповнення Odyssey

Дата виходу Elite Dangerous Odyssey / Eurogamer

Творці популярного космічного симулятора Elite Dangerous оголосили дату виходу масштабного доповнення "Одіссея" – 19 травня, а на консолях реліз відбудеться восени.

Разом з ним в грі з'явиться можливість досліджувати планети пішки, а ваші дії будуть впливати на політичну та економічну ситуацію багатьох систем і, як наслідок, на доступні завдання.

Крім того, в симулятор додадуть кооперативний режим на трьох, а також місії, зосереджені на боях. Є і рейди, а також битви команд 12 на 12 в спеціальних зонах. Завдання обіцяють різноманітні – від потайних проникнень до повноцінних битв у відкриту. За словами розробників зі студії Frontier Developments, "Odyssey є найбільш амбітним з розширень Elite Dangerous донині".

Поки у доповнення триває стадія альфа-тестування, яка завершиться 30 Квітня. Повну версію вже можна передзамовити:

Звичайне видання Steam/EGS - 479 грн

Видання Deluxe-629 грн.

Трейлер Elite Dangerous: Odyssey

Раніше стало відомо, що компанія Amazon скасувала довгоочікувану гру за мотивами Володара перснів. Причиною послужили розбіжності між розробниками: Amazon Game Studios і китайським холдингом Leyou.

Що ж стосується ігрового всесвіту "Володаря перснів", то вся увага тепер буде прикута до Lord of the Rings: Gollum – єдиній (відомій) на сьогодні грі за мотивами творів Толкіна. Головним героєм гри є Ґолум, колишній Хоббіт, розбещений кільцем. Він страждає роздвоєнням особистості: розум протагоніста поділений на боягузливого Смеаґола і злобного Ґолума