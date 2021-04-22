Авторы Elite Dangerous объявили дату выхода крупного дополнения Odyssey

Дата выхода Elite Dangerous Odyssey/ Eurogamer

Авторы популярного космического симулятора Elite Dangerous объявили дату выхода масштабного дополнения "Одиссея" – 19 мая, а на консолях релиз состоится осенью.

Вместе с ним в игре появится возможность исследовать планеты пешком, а ваши действия будут оказывать влияние на политическую и экономическую ситуацию многих систем и, как следствие, на доступные задания.

Кроме того, в симулятор добавят кооперативный режим на троих, а также миссии, сосредоточенные на сражениях. Есть и рейды, а также битвы команд 12 на 12 в специальных зонах. Задания обещают самые разнообразные – от скрытных проникновений до полноценных сражений в открытую. Как заявляет студия-разработчик Frontier Developments, "Odyssey является самым амбициозным из расширений Elite Dangerous по сей день".

Пока у дополнения продолжается стадия альфа-тестирования, которая завершится 30 апреля. Полную версию уже можно предзаказать:

Обычное издание Steam/EGS — 479 грн

Издание Deluxe — 629 грн.

Трейлер Elite Dangerous: Odyssey

Ранее стало известно, что компания Amazon отменила горячо ожидаемую игру по мотивам Властелина колец. Причиной послужили разногласия между разработчиками: Amazon Game Studios и китайским холдингом Leyou.

Что же касается игровой вселенной "Властелина Колец", то все внимание теперь будет приковано к Lord of the Rings: Gollum – единственной (известной) на сегодняшний день игре по мотивам произведений Толкина. Главным героем игры является Голлум, бывший хоббит, развращённый Кольцом. Он страдает раздвоением личности: разум протагониста поделён на трусливого Смеагола и злобного Голлума.