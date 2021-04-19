Авторы Genshin Impact объявили точную дату выхода популярной игры на PS5

Genshin Impact доберётся до PS5 уже 28 апреля / miHoYo

Студия miHoYo официально сообщила о том, что нативная версия экшен-адвенчуры Genshin Impact для PlayStation 5 станет доступна уже в этом месяце, 28 апреля.

Сейчас игра запускается на консоли благодаря обратной совместимости с PS4, однако некст-ген версия сможет похвастаться повышенным разрешением, улучшенными текстурами и графикой в целом, а также куда более быстрыми загрузками.

В этот же день игра получит крупное обновление "В сиянии нефрита", которое добавит в динамичную RPG нового босса, героев, события, предметы, а также возможность построить собственное уютное жилище.

Специальный предмет переместит игроков в отдельную локацию, где они смогут обустроить собственное поместье. Новые материалы для улучшения дома и украшения окружающего пространства можно получить выполняя задания и добывая трофеи. Особые товары предложит специальный торговец, который будет периодически заглядывать в гости к игрокам. Также по словам разработчиков, в будущем в рамках патча 1.5 в игре появятся другие сезонные события и испытания.

Genshin Impact - трейлер обновления 1.5

Подробней об Genshin Impact

Genshin Impact – это на первый взгляд обычный ролевой экшен с открытым миром, вдохновленный серией The Legend of Zelda. Оттуда Genshin Impact позаимствовало массу вещей, в том числе и визуальный стиль – игроков ждет безумной красивый фэнтезийный мир Тейват, в котором полным-полно развалин древних городов, крепостей, магических лесов и тому подобных вещей.

Мир игры полностью открыт для исследования, и на каждую гору можно забраться – лишь бы персонажу хватило выносливости. То самое чувство исследования, которое когда-то ошарашило нас в Зельде, Genshin Impact смогла воспроизвести, хоть и в своей манере. Игроки никак не ограничены в своей свободе - разве что краем карты, за которым лежит неигровое пространство.

Genshin Impact вышла 28 сентября 2020 года на PlayStation 4, PC, iOS и Android. Позже игра доберётся до Nintendo Switch.

Кадр из Genshin Impact / miHoYo

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