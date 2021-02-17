Все, что нужно знать об игре Valheim – главном вирусном хите 2021

Valheim – главный хит 2021 / Iron Gate AB

В последние несколько недель небывалой популярности среди геймеров набирает Valheim – свежая игра про викингов, в, казалось бы, переизбыточном жанре "выживалок".

Хотя Valheim вышла только в раннем доступе, игрокам нравится то, что они видят. Сейчас у игры почти 50 тысяча обзоров и очень положительные отзывы: 96% игроков Valheim остались от неё в восторге. Для раннего доступа это очень высокий показатель.

По синопсису игры, вы попадаете в Вальхейм – десятый мир викингов. Игрокам предстоит сразить древних врагов Одина, и доказать, что вы достойны пропуск в Вальгаллу, небесный чертог в Асгарде, куда попадают после смерти павшие в битве воины.

По геймплею Valheim напоминает привычные "выживачи", коих счесть-непересчесть. Геймерам предстоит поселиться в процедурно генерируемом мире, возводить поселения (с медовыми залами, фермами, заставами, замками и так далее), крафтить оружие, броню и прочие полезные вещи, а также строить корабли и искать в океане экзотические острова. Сопротивляться вам будут существа из легенд, а сама боевая система построена на блоках и уворотах а-ля Dark Souls.

В чем же уникальность Valheim

Тематика. Викинги – это всегда круто и уникально, особенно на фоне погрязшей в микротранзакциях Assassin's Creed Valhalla,

Цена. Еще одна похвала – адекватная цена на Valheim, которая составляет всего 279 грн. За эти деньги игроки получают огромную многопользовательскую игру со стабильными серверами, что, прямо скажем, редкость для тайтлов в раннем доступе (особенно с учетом большого объема трафика, который она получает).

Игрокой процесс. Что касается игрового процесса, пользователям пришлась по душе система развития навыков и захватывающая механика выживания. Схватки с боссами в Valheim – отдельная доза позитива.

Низкий порог вхождения. Игра не перегружает вас информацией, постепенно вводя новые механики и концепции, когда вы будете готовы, вместо того, чтобы наваливать на вас тонны текста в начале игры. Именно эти продуманные дизайнерские решения делают Valheim одинаково привлекательным как для поклонников игр на выживание, так и новичков в жанре, и именно это помогло игре так быстро набрать популярность.

Это не типичная игра в раннем доступе. Несмотря на то, что в настоящий момент Valheim находится в раннем доступе, в игре уже сейчас предостаточно внутриигрового контента, с множеством локаций, которые нужно исследовать, с боссами, которых нужно победить, и механикой, которая не приедается.

Дополнительные примечания

На данный момент в игре отсутствует режим песочницы. Как правило, данный режим является жизненно важным для других игр на выживание и, безусловно, способствовал популярности того же Rust.

Но даже без наличия "песочницы", игровой процесс Valheim в купе с кооперативным режимом просто великолепны. Будь то строительство баркасов или нежелание быть съеденными крошечными ящерицами, в игре всегда есть чем заняться. Всем, кто хочет поиграть с друзьями в игру на выживание по доступной цене, обязательно стоит ее попробовать.

Скачать Valheim в настоящий момент можно только на ПК, и, по словам разработчиков, это вряд ли изменится в ближайшее время. Первостепенной целью разработчиков является выпуск полной компьютерной версии, прежде чем они даже начнут рассматривать консольный порт.

Подойдет ли вам Valheim

Valheim удается привлечь широкий круг геймеров благодаря умному сочетанию "выживалки" и RPG-составляющей. Даже если вам не нравится ни один из этих жанров, есть неплохой шанс, что так называемый баланс, которым оперирует Вальхайм, все равно сделает ваше времяпровождение в ней приятным.

Но даже если случиться в точности, да наоборот – вы всегда можете положиться на политику возврата средств Steam, чтобы вернуть свои деньги – для подобного типа игр двух часов должно быть достаточно, чтобы понять, подходит она вам или нет.

В заключение: если вам не нравятся ни игры на выживание ни ролевые игры, то Valheim скорее всего не для вас. Но если вы поклонник только одно из представленных жанров, то есть велика вероятность, что вы только что нашли свой новый любимый релиз года.

Valheim - системные требования

Минимальные системные требования:

ОС: Windows 7 or later

Процессор: 2.6 GHz Dual Core or similar

Оперативная память: 4 GB ОЗУ

Видеокарта: GeForce GTX 500 series or similar

DirectX: Версии 11

Место на диске: 1 GB

Поддержка геймпада: Частичная

Рекомендуемые системные требования:

ОС: Windows 7 or later

Процессор: i5 3GHz or better

Оперативная память: 8 GB ОЗУ

Видеокарта: GeForce GTX 970 series or similar

DirectX: Версии 11

Сеть: Широкополосное подключение к интернету

Место на диске: 1 GB

Valheim - геймплей

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