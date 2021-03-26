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Экшен-адвенчура Genshin Impact продолжает завоёвывать мир

26 марта 2021, 14:25

Мобильная версия Genshin Impact стала рекордсменом индустрии мобильных игр, заработав миллиард долларов всего за полгода.

Genshin Impact
Мобильная версия Genshin Impact стала рекордсменом индустрии мобильных игр / miHoYo

Выручка ролевой игры Genshin Impact на Android и iOS превысила миллиард долларов – игре удалось преодолеть рубеж за полгода, быстрее всех остальных мобильных игр в истории.

Для сравнения, безумно популярная на релизе Pokemon GO заработала первый миллиард за 9 месяцев, а Lineage M достигла аналогичных показателей за 10 месяцев. По прибыли за последние 30 дней мобильную Genshin Impact опережает лишь PUBG Mobile и Honor of Kings.

Финансовый успех Genshin Impact аналитики связывают с регулярно выходящими обновлениями, которые добавляют в игру не только героев и оружие, но также сюжетные задания, локации, фичи и новые геймплейные механики.

Genshin Impact быстрей всех среди мобильных игр заработала $1 миллиард / sensortower.com

Подробней об Genshin Impact

Genshin Impact – это на первый взгляд обычный ролевой экшен с открытым миром, вдохновленный серией The Legend of Zelda. Оттуда Genshin Impact позаимствовало массу вещей, в том числе и визуальный стиль – игроков ждет безумной красивый фэнтезийный мир Тейват, в котором полным-полно развалин древних городов, крепостей, магических лесов и тому подобных вещей.

Мир игры полностью открыт для исследования, и на каждую гору можно забраться – лишь бы персонажу хватило выносливости. То самое чувство исследования, которое когда-то ошарашило нас в Зельде, Genshin Impact смогла воспроизвести, хоть и в своей манере. Игроки никак не ограничены в своей свободе - разве что краем карты, за которым лежит неигровое пространство.

Genshin Impact вышла 28 сентября 2020 года на PlayStation 4, PC, iOS и Android. Позже игра доберётся до Nintendo Switch.

Трейлер Genshin Impact

Ранее мы рассказывали о Valheim – незатейливом, казалось бы, "выживаче" с простенькой графикой, который внезапно ворвался на первые позиции в рейтинге самых популярных игр в Steam, а его продажам может позавидовать любая обласканная прессой и игроками ААА-франшиза.

Genshin Impact
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