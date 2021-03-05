Авторы Elite: Dangerous назначили "альфу" крупного расширения Odyssey

Датирована альфа Elite Dangerous: Odyssey / Eurogamer

Компания Frontier Developments назвала дату старта альфа-теста Odyssey – крупного дополнения для популярного космического симулятора Elite Dangerous, которое позволит игрокам лично спускаться на поверхность планет.

Окунуться в пешие путешествия позволят уже 29 марта. Полноценный ПК-релиз ожидается в конце весны, а выход на консолях состоится не раньше осени этого года.

С выходом Odyssey в игре появится возможность исследовать планеты пешком, а действия игроков будут оказывать влияние на политическую и экономическую ситуацию многих систем и, как следствие, на доступные задания. Задания обещают разнообразные – от скрытных проникновений до полноценных сражений в открытую. Как заявляет разработчик, "Odyssey является самым амбициозным из расширений Elite Dangerous по сей день".

Вместе с данным анонсом разработчики представили геймплей кооперативной миссии, в котором показали наземные бои, а также различное снаряжение. Выглядит довольно занятно.

Elite Dangerous: Odyssey - 8 минут геймплея

Тем временем в сервисе Epic Games Store бесплатно раздают неплохую Wargame: Red Dragon 2014 года выпуска. Это стратегия в реальном времени о противостоянии капиталистического Запада и коммунистического Союза.

Успейте забрать, раздача продлится до 11 марта.