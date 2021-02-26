Для Baldur's Gate III вышло крупное обновление с новым классом

Baldur's Gate III получила крупное обновление / Larian

Независимая студия Larian Studios в новой публикации на сайте сервиса цифровой дистрибуции Steam объявила о выпуске "Силы природы" – четвёртого крупного обновления для своей амбициозной ролевой игры Baldur's Gate III

По словам разработчиков, новое обновление привносит в игру порядка пятидесяти тысяч обновлений – это столько же, сколько привнесли три предыдущих, вместе взятые.

Главным же нововведением стал класс друид с двумя уникальными подклассами – круг Луны и круг Земли. Каждый из них обладает собственными уникальным происхождением. В арсенале друида более 30 заклинаний и способностей, а также способность перевоплощаться в восемь диких зверей: Глубинного рофа, Кошку, Лютого волка, Паука, Белого медведя и Аберранта. Каждая из 8 реализованных на данный момент форм имеет свои преимущества и позволит взглянуть на решение текущей задачи под новым углом.

Кроме того, в свежем патче игроков ждут:

Опциональная система броска костей, которая позволит избежать серии неудачных бросков;

Улучшенные новыми эффектами и анимациями кинематографические сцены и диалоги;

Специальная кнопка, которая позволяет членам партии убежать из боя;

Улучшения состояния кат-сцен, как по части освещения, так и ракурсов камеры.

Изменения баланса;

Огромное количество изменений, исправлений, фиксов и мелких правок.'

Baldur's Gate 3 - геймплей за Друида

В данный момент Baldur's Gate III находится в раннем доступе – проект призван стать лучшей RPG, созданной Larian Studios.

Приобрести игру можно в Steam или GOG по цене 899 грн, при этом в магазине Valve доступна версия и для ПК, и для Mac. Стоимость игры, как ранее обещали в Larian Studios, не изменится к полноценному релизу.