Автори хітового кіберпанк-бойовика Ghostrunner розповіли про майбутні оновлення

До Ghostrunner випустять безплатні оновлення / IGN

Відмінна новина для всіх, кому сподобався стильний кіберпанк-екшен Ghostrunner. Гра вийшла, звичайно, нішева, але для всіх, хто перебуває в цій ніші, просто шикарна.

Розробники зі студії One More Level розпланували підтримку Ghostrunner до осені 2021-го включно і заздалегідь розповіли, що будуть додавати з оновленнями. Всі вони будуть безплатними для власників гри.

У літньому апдейті планується додати:

Wave Mode – режим, де потрібно перемогти 20 хвиль ворогів, кожна з яких небезпечніше попередньої. Між хвилями герою видають рандомні посилення. Якщо ви помрете, вас відкине до початку останньої хвилі. Нагорода за проходження режиму – новий меч;

Assist Mod – прощений варіант кампанії для тих, хто хоче насолоджуватися естетикою кіберпанку і акробатикою, але не хоче постійно вмирати. У цьому режимі протагоніст носить броню, яка витримує кілька влучень.

Нагадаємо, що Ghostrunner – це жорстока гра-слешер від першої особи з супердинамічним сюжетом, що розгортається в похмурому кіберпанковому світі футуристичної надконструкції. Вона виглядає і грається як Франкенштейн з найрізноманітніших ігрових механік і проєктів, але все-таки у неї виходить красиво приховати всі шви під неоновим візуальним стилем і бадьорим сінтвейвним звучанням.

В цей час Ghostrunner доступна на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch і PC. Заплановані також версії для Xbox Series і PlayStation 5. В розробці вже знаходиться сиквел гри.