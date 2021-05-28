Авторы хитового киберпанк-боевика Ghostrunner рассказали о грядущих обновлениях

К Ghostrunner выпустят бесплатные обновления / IGN

Отличная новость для всех, кому понравился стильный киберпанк-экшен Ghostrunner. Игра получилась, конечно, нишевая, но для всех, обитающих в этой нише, просто шикарная.

Разработчики из студии One More Level распланировали поддержку Ghostrunner до осени 2021-го включительно и заранее рассказали, что будут добавлять с обновлениями. Все они будут бесплатными для владельцев игры.

В летнем апдейте планируется добавить:

Wave Mode – режим, где нужно победить 20 волн врагов, каждая из которых опаснее предыдущей. Между волнами герою выдают рандомные усиления. Если вы умрёте, вас отбросит к началу последней волны. Награда за прохождение режима – новый меч;

Assist Mode – упрощённый вариант кампании для тех, кто хочет наслаждаться эстетикой киберпанка и акробатикой, но не хочет постоянно умирать. В этом режиме протагонист носит броню, которая выдерживает несколько попаданий.

Напомним, что Ghostrunner – это жестокая игра-слэшер от первого лица с супердинамичным сюжетом, разворачивающимся в мрачном киберпанковом мире футуристической сверхконструкции. Она выглядит и играется как Франкенштейн из самых разных игровых механик и проектов, но все-таки у нее получается красиво скрыть все швы под неоновым визуальным стилем и бодрым синтвейвным звучанием.

В настоящее время Ghostrunner доступна на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC. Запланированы также версии для Xbox Series и PlayStation 5. В разработке уже находится сиквел игры.