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Авторы хитового киберпанк-боевика Ghostrunner рассказали о грядущих обновлениях

28 мая 2021, 17:34

Ghostrunner, напомним, вышла в прошлогоднем октябре, а ранее в этом году стало известно, что игра получит сиквел.

Ghostrunner
К Ghostrunner выпустят бесплатные обновления / IGN

Отличная новость для всех, кому понравился стильный киберпанк-экшен Ghostrunner. Игра получилась, конечно, нишевая, но для всех, обитающих в этой нише, просто шикарная.

Разработчики из студии One More Level распланировали поддержку Ghostrunner до осени 2021-го включительно и заранее рассказали, что будут добавлять с обновлениями. Все они будут бесплатными для владельцев игры.

В летнем апдейте планируется добавить:

  • Wave Mode – режим, где нужно победить 20 волн врагов, каждая из которых опаснее предыдущей. Между волнами герою выдают рандомные усиления. Если вы умрёте, вас отбросит к началу последней волны. Награда за прохождение режима – новый меч;
  • Assist Mode – упрощённый вариант кампании для тех, кто хочет наслаждаться эстетикой киберпанка и акробатикой, но не хочет постоянно умирать. В этом режиме протагонист носит броню, которая выдерживает несколько попаданий.
  • Ghostrunner - Wave Mode
    Ghostrunner - Wave Mode IGN
  • Ghostrunner - Wave Mode
    Ghostrunner - Wave Mode IGN
  • Ghostrunner - Wave Mode
    Ghostrunner - Wave Mode IGN
  • Ghostrunner - Wave Mode
    Ghostrunner - Wave Mode IGN

Напомним, что Ghostrunner – это жестокая игра-слэшер от первого лица с супердинамичным сюжетом, разворачивающимся в мрачном киберпанковом мире футуристической сверхконструкции. Она выглядит и играется как Франкенштейн из самых разных игровых механик и проектов, но все-таки у нее получается красиво скрыть все швы под неоновым визуальным стилем и бодрым синтвейвным звучанием.

В настоящее время Ghostrunner доступна на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC. Запланированы также версии для Xbox Series и PlayStation 5. В разработке уже находится сиквел игры.

Ghostrunner
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