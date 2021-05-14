Одна из лучших игр 2020-го получит сиквел

В разработку запущен сиквел Ghostrunner. / 505 Games

Издательство 505 Games и студия One More Level заключили соглашение на разработку второй части игры Ghostrunner и подтвердили её выход на ПК, а также на новых поколениях консолей.

Оригинальный хардкорный слэшер в мире киберпанка вышел осенью 2020 года, завоевав сердца игроков и представителей прессы. Игра разошлась тиражом в 600 тысяч копий и продолжит получать обновления до конца 2021 года.

По условиям контракта студия-разработчик One More Level получит пять миллионов евро и отчисления с продаж будущего релиза. К слову, 505 Games помогали издавать и предыдущую часть Ghostrunner. Её продажи принесли разработчикам 6.8 миллионов евро.

Напомним, что Ghostrunner – это жестокая игра-слэшер от первого лица с супердинамичным сюжетом, разворачивающимся в мрачном киберпанковом мире футуристической сверхконструкции. Она выглядит и играется как Франкенштейн из самых разных игровых механик и проектов, но все-таки у нее получается красиво скрыть все швы под неоновым визуальным стилем и бодрым синтвейвным звучанием.

Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Для всех желающих ознакомиться с игрой доступны следующие предложения:

Трейлер Ghostrunner

Ранее в Сеть просочилась информация, что студия Remedy и компания Epic Games заключили сделку для производства долгожданного сиквела Alan Wake 2. Предположительно, сиквел выйдет "на PC и консолях", а компьютерная версия будет эксклюзивом магазина EGS.

Оригинальная Alan Wake – психологический триллер о писателе, чьи самые жуткие кошмары неожиданно становятся реальностью. Алану предстоит пройти через череду кошмаров, которые будто бы сошли со страниц его книги, дабы разыскать пропавшую жену и избавиться от кошмаров, обитающих в нем. Игра вышла в 2010 году на ПК и Xbox 360. В 2020 году Алан Уэйк появился в дополнении AWE для Control.