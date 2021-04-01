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Remedy делает Alan Wake 2, сиквел будет эксклюзивом EGS

1 апреля 2021, 14:29

Об этом сообщает журналист Джефф Грабб, который крайне редко ошибается и опирается на достоверные источники.

Epic Games Store
Remedy делает Alan Wake 2 / EGS

Джефф Грабб – редактор сайта VentureBeat, который в 2020 году задолго до анонса рассказал о ремастере трилогии Mass Effect – сообщил о существовании Alan Wake 2, издателем которого выступит компания Epic Games.

Вот уж действительно слухи судьбы (надеемся не ранняя первоапрельская шутейка из-за часовых поясов).

По словам журналиста, студия Remedy активно хотела заняться сиквелом – по этому поводу с ней связывались несколько издателей, однако именно Epic Games предложила лучшие условия для производства. По словам Грабба, это стратегия "Эпиков" – предоставлять возможность не самым богатым студиям делать игры своей мечты.

Напомним, что ранее, когда сервис Epic Games Store только зарождался, компания покупала для своего магазина практически готовые игры, чем вызывала большой гнев со стороны игроков (ярых фанатов Steam). Хотя для студий-разработчиков это были весьма выгодные предложения. Сейчас "Эпики" ведут честную игру: с самого начала разработки игр компания заключает контракты со студиями.

Что мы знаем об играх Remedy для Epic Games

Remedy и Epic Games в марте 2020 года заключили соглашение, в соответствии с которым Epic профинансирует и издаст две предстоящих игры финской студии. Одна крупнобюджетная, а другая масштабом поменьше, но обе связаны единой вселенной, начатой в Control.

Сообщается, что авторы Alan Wake и оригинальной дилогии Max Payne намереваются создать масштабную мультивселенную, объединяющую все ее прошлые игры. Обе игры выйдут "на PC и консолях", а компьютерные версии будут эксклюзивами (временными?) Epic Games Store.

Оригинальная Alan Wake – психологический триллер о писателе, чьи самые жуткие кошмары неожиданно становятся реальностью. Алану предстоит пройти через череду кошмаров, которые будто бы сошли со страниц его книги, дабы разыскать пропавшую жену и избавиться от кошмаров, обитающих в нем.

Игра вышла в 2010 году на ПК и Xbox 360. В 2020 году Алан Уэйк появился в дополнении AWE для Control.

Epic Games Store Control Remedy Epic Games
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