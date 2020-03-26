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Хиты сразу трех игровых студий могут больше не выходить в Steam из-за Epic Games

26 марта 2020, 17:09

Компания хочет сильнее помогать разработчикам продвигать свои игры.

Логотип Epic Games
Логотип Epic Games / Epic Games

Epic Games сейчас известна прежде всего благодаря сверхпопулярной Fortnite и своему магазину Epic Games Store. Но компания решила усилить свои позиции, потому объявила о старте издательской инициативы. 

Причем зашла Epic Games с козырей и сразу же объявила о сотрудничестве с тремя известными на весь мир студиями. Первой стала Remedy Entertainment (создала Alan Wake, Max Payne, Control), второй –  Playdead (Inside, Limbo), а третьей – gen DESIGN (The Last Guardian). Все эти игры отличаются нестандартными находками в игровом процессе, сильной ставкой на сюжет и проработанным сеттингом.

Epic Games сейчас считается одной из богатейших студий в мире благодаря успехам Fortnite. Именно деньги с этой игры позволили компании открыть свой магазин Epic Games Store и закупить в него огромное количество временних эксклюзивов. Теперь же она хочет еще сильнее расширить свое влияние.

Подобная издательская инициатива также означает, что игры перечисленных студий могут вообще не выйти в Steam. Раньше EGS ограничивался только временными эксклюзивами. Но пока официально об этом не сообщается.

В честь нового сотрудничества Epic Games выпустила особое видео.

Epic Games хочет изменить подход к издательству игр, который сейчас принят в игровой индустрии. Потому новая инициатива компании базируется на трех основных принципах:

  • У команды разработчиков будет полная творческая свобода, 100% интеллектуальной собственности принадлежит им.
  • Epic Games покрывает абсолютно все расходы на разработку, рекламу и продвижение.
  • Вся прибыль от игры будет делиться пополам между Epic Games и студиями.

Глава компании Тим Суини рассказал, что при создании модели партнерства он ориентировался на желания, которые были у самой Epic Games, когда та начинала свой путь и работала с различными издателями.

Все три студии уже работают над новыми играми. Но никаких подробностей о них пока нет. Пока известно, что Remedy занимается сразу двумя играми по одной вселенной. Но одна из них будет значительно меньшего масштаба.

Ранее мы рассказывали, как адреналиновый шутер Doom Eternal поставил рекорд по количеству игроков в Steam. А вот в Epic Games Store игра так и не вышла.

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