Doom Eternal поставила новый рекорд по количеству игроков в Steam

Кажется, людям очень нравится убивать демонов.
Релиз Doom Eternal фанаты ждали очень долго, но все надежды, кажется, оправдались. Потому как минимум в Steam игру приняли очень тепло, а количество игроков в нее уже побило рекорд предыдущей части.
Максимальное количество одновременных игроков в Doom Eternal в Стим составило чуть больше 100 тысяч. Эта цифра была зафиксирована прямо в день релиза игры. Сейчас игра стабильно держит показатель в 80-90 тысяч.
Эти результаты почти в два раза превосходят показатели Doom 2016 года. Предыдущая часть известной серии сумела добиться результата всего в 44 тысячи одновременно играющих геймеров.
Впрочем, это далеко не максимальный показатель игроков в Doom Eternal на PC. ПК-версия также доступна и через Bethesda Launcher, причем все ключи от сторонних магазинов даются именно для него. Так что продажи Doom Eternal на ПК могут быть еще больше.
К сожалению, отследить количество игроков в Bethesda Launcher невозможно. Остается только ждать официальной информации от id Software и Bethesda.
Также разработчики нового Дума решили потроллить игроков и добавили в папку с игрой незащищенную версию Doom Eternal, которую тут же слили на торренты. Вы можете Doom Eternal скачать торрент, но пройти ее невозможно, ведь в ней есть доступ всего к трем уровням.
Doom Eternal дата выхода - 20 марта 2020 года. Платформы - PC, Xbox One и PS4. В игре вы возьмете на себя роль Палача Рока, который будет искоренять демонов в самых разных концах мира при помощи верного ультранасилия.
Doom Eternal - системные требования
Минимальные
- Операционная система: 64-битная Windows 7 или 10
- Процессор: Intel Core i5 (3,3 ГГц) или AMD Ryzen 3 (3,1 ГГц)
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GeForce 1050Ti (4 ГБ), GTX 1060 (3 ГБ), GTX 1650 (4 ГБ) или AMD Radeon R9 280 (3 ГБ), R9 290 (4 ГБ), RX 470 (4 ГБ)
- Оперативная память (Гб): 8
- Свободное место на HDD (Гб): 50
Рекомендуемые
- Операционная система: 64-битная Windows 10
- Процессор: Intel Core i7-6700К или AMD Ryzen 7 1800X
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 480 (8 ГБ)
- Оперативная память (Гб): 16
- Свободное место на HDD (Гб): 50