Doom Eternal поставила новый рекорд по количеству игроков в Steam

Кадр из Doom Eternal / id Software

Релиз Doom Eternal фанаты ждали очень долго, но все надежды, кажется, оправдались. Потому как минимум в Steam игру приняли очень тепло, а количество игроков в нее уже побило рекорд предыдущей части.

Максимальное количество одновременных игроков в Doom Eternal в Стим составило чуть больше 100 тысяч. Эта цифра была зафиксирована прямо в день релиза игры. Сейчас игра стабильно держит показатель в 80-90 тысяч.

Количество игроков в Doom Eternal / SteamDB

Эти результаты почти в два раза превосходят показатели Doom 2016 года. Предыдущая часть известной серии сумела добиться результата всего в 44 тысячи одновременно играющих геймеров.

Количество игроков в Doom 2016 года / SteamDB

Впрочем, это далеко не максимальный показатель игроков в Doom Eternal на PC. ПК-версия также доступна и через Bethesda Launcher, причем все ключи от сторонних магазинов даются именно для него. Так что продажи Doom Eternal на ПК могут быть еще больше.

К сожалению, отследить количество игроков в Bethesda Launcher невозможно. Остается только ждать официальной информации от id Software и Bethesda.

Также разработчики нового Дума решили потроллить игроков и добавили в папку с игрой незащищенную версию Doom Eternal, которую тут же слили на торренты. Вы можете Doom Eternal скачать торрент, но пройти ее невозможно, ведь в ней есть доступ всего к трем уровням.

Doom Eternal дата выхода - 20 марта 2020 года. Платформы - PC, Xbox One и PS4. В игре вы возьмете на себя роль Палача Рока, который будет искоренять демонов в самых разных концах мира при помощи верного ультранасилия.

Doom Eternal - системные требования

Минимальные

Операционная система: 64-битная Windows 7 или 10

Процессор: Intel Core i5 (3,3 ГГц) или AMD Ryzen 3 (3,1 ГГц)

Видеокарта: NVIDIA GeForce GeForce 1050Ti (4 ГБ), GTX 1060 (3 ГБ), GTX 1650 (4 ГБ) или AMD Radeon R9 280 (3 ГБ), R9 290 (4 ГБ), RX 470 (4 ГБ)

Оперативная память (Гб): 8

Свободное место на HDD (Гб): 50

Рекомендуемые

Операционная система: 64-битная Windows 10

Процессор: Intel Core i7-6700К или AMD Ryzen 7 1800X

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 480 (8 ГБ)

Оперативная память (Гб): 16

Свободное место на HDD (Гб): 50

Doom Eternal - трейлер

Doom Eternal - прохождение