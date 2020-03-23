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Doom Eternal поставила новый рекорд по количеству игроков в Steam

23 марта 2020, 13:29

Кажется, людям очень нравится убивать демонов.

Кадр из Doom Eternal
Кадр из Doom Eternal / id Software

Релиз Doom Eternal фанаты ждали очень долго, но все надежды, кажется, оправдались. Потому как минимум в Steam игру приняли очень тепло, а количество игроков в нее уже побило рекорд предыдущей части.

Максимальное количество одновременных игроков в Doom Eternal в Стим составило чуть больше 100 тысяч. Эта цифра была зафиксирована прямо в день релиза игры. Сейчас игра стабильно держит показатель в 80-90 тысяч.

Количество игроков в Doom Eternal
Количество игроков в Doom Eternal / SteamDB

Эти результаты почти в два раза превосходят показатели Doom 2016 года. Предыдущая часть известной серии сумела добиться результата всего в 44 тысячи одновременно играющих геймеров.

Количество игроков в Doom 2016 года
Количество игроков в Doom 2016 года / SteamDB

Впрочем, это далеко не максимальный показатель игроков в Doom Eternal на PC. ПК-версия также доступна и через Bethesda Launcher, причем все ключи от сторонних магазинов даются именно для него. Так что продажи Doom Eternal на ПК могут быть еще больше. 

К сожалению, отследить количество игроков в Bethesda Launcher невозможно. Остается только ждать официальной информации от id Software и Bethesda.

Также разработчики нового Дума решили потроллить игроков и добавили в папку с игрой незащищенную версию Doom Eternal, которую тут же слили на торренты. Вы можете Doom Eternal скачать торрент, но пройти ее невозможно, ведь в ней есть доступ всего к трем уровням.

Doom Eternal дата выхода - 20 марта 2020 года. Платформы - PC, Xbox One и PS4. В игре вы возьмете на себя роль Палача Рока, который будет искоренять демонов в самых разных концах мира при помощи верного ультранасилия.

Doom Eternal - системные требования

Минимальные 

  • Операционная система: 64-битная Windows 7 или 10
  • Процессор: Intel Core i5 (3,3 ГГц) или AMD Ryzen 3 (3,1 ГГц)
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GeForce 1050Ti (4 ГБ), GTX 1060 (3 ГБ), GTX 1650 (4 ГБ) или AMD Radeon R9 280 (3 ГБ), R9 290 (4 ГБ), RX 470 (4 ГБ)
  • Оперативная память (Гб): 8
  • Свободное место на HDD (Гб): 50

Рекомендуемые

  • Операционная система: 64-битная Windows 10
  • Процессор: Intel Core i7-6700К или AMD Ryzen 7 1800X
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 480 (8 ГБ)
  • Оперативная память (Гб): 16
  • Свободное место на HDD (Гб): 50

Doom Eternal - трейлер

Doom Eternal - прохождение

Doom Eternal Bethesda id Software игры игры на ПК консольные игры
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