Doom Eternal слили на торренты прямо в день выхода

Разработчики забыли убрать из папки игры файл без защиты.
Обычно крупные игры не появляются на торрентах в день релиза, но с Doom Eternal случилось исключение. Причем все дело в досадной ошибке разработчиков, которые забыли убрать из папки с игрой файл без защиты.
На это обратили внимание на Reddit. Версия Doom Eternal для магазина Bethesda.net оказалась c двумя exe-файлама для запуска шутера. Первый поставляется с защитой Denuvo, которую устанавливают во все крупные игры, и весит 369 мегабайт. А вот второй весит всего 67 мегабайт и оказался с совершенно открытым доступом.
Именно второй исполнительный файл и позволил запустить игру всем желающим. Doom Eternal торрент скачать скоро не составит никаких проблем.
Однако некоторые игроки уже предполагают, что так id Software и Bethesda решили потроллить всех. Возможно, версия Doom Eternal без защиты окажется невозможной для прохождения или в ключевой момент сюжета откажется работать.
Doom Eternal дата выхода - 20 марта 2020 года. Платформы - PC, Xbox One и PS4. В игре вы возьмете на себя роль Палача Рока, который будет искоренять демонов в самых разных концах мира при помощи верного ультранасилия.
В игре восхитительный хэви-метал саундтрек. Ранее мы публиковали видео о том, как же проходит запись музыки для Doom Eternal.
Doom Eternal - системные требования
Минимальные
- Операционная система: 64-битная Windows 7 или 10
- Процессор: Intel Core i5 (3,3 ГГц) или AMD Ryzen 3 (3,1 ГГц)
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GeForce 1050Ti (4 ГБ), GTX 1060 (3 ГБ), GTX 1650 (4 ГБ) или AMD Radeon R9 280 (3 ГБ), R9 290 (4 ГБ), RX 470 (4 ГБ)
- Оперативная память (Гб): 8
- Свободное место на HDD (Гб): 50
Рекомендуемые
- Операционная система: 64-битная Windows 10
- Процессор: Intel Core i7-6700К или AMD Ryzen 7 1800X
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 480 (8 ГБ)
- Оперативная память (Гб): 16
- Свободное место на HDD (Гб): 50