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Doom Eternal слили на торренты прямо в день выхода

20 марта 2020, 10:41

Разработчики забыли убрать из папки игры файл без защиты.

Кадр из Doom Eternal
Кадр из Doom Eternal / id Software

Обычно крупные игры не появляются на торрентах в день релиза, но с Doom Eternal случилось исключение. Причем все дело в досадной ошибке разработчиков, которые забыли убрать из папки с игрой файл без защиты.

На это обратили внимание на Reddit. Версия Doom Eternal для магазина Bethesda.net оказалась c двумя exe-файлама для запуска шутера. Первый поставляется с защитой Denuvo, которую устанавливают во все крупные игры, и весит 369 мегабайт. А вот второй весит всего 67 мегабайт и оказался с совершенно открытым доступом.

Именно второй исполнительный файл и позволил запустить игру всем желающим. Doom Eternal торрент скачать скоро не составит никаких проблем. 

Статус взлома Doom Eternal
Статус взлома Doom Eternal

Однако некоторые игроки уже предполагают, что так id Software и Bethesda решили потроллить всех. Возможно, версия Doom Eternal без защиты окажется невозможной для прохождения или в ключевой момент сюжета откажется работать.

Doom Eternal дата выхода - 20 марта 2020 года. Платформы - PC, Xbox One и PS4. В игре вы возьмете на себя роль Палача Рока, который будет искоренять демонов в самых разных концах мира при помощи верного ультранасилия.

В игре восхитительный хэви-метал саундтрек. Ранее мы публиковали видео о том, как же проходит запись музыки для Doom Eternal.

Doom Eternal - системные требования

Минимальные 

  • Операционная система: 64-битная Windows 7 или 10
  • Процессор: Intel Core i5 (3,3 ГГц) или AMD Ryzen 3 (3,1 ГГц)
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GeForce 1050Ti (4 ГБ), GTX 1060 (3 ГБ), GTX 1650 (4 ГБ) или AMD Radeon R9 280 (3 ГБ), R9 290 (4 ГБ), RX 470 (4 ГБ)
  • Оперативная память (Гб): 8
  • Свободное место на HDD (Гб): 50

Рекомендуемые

  • Операционная система: 64-битная Windows 10
  • Процессор: Intel Core i7-6700К или AMD Ryzen 7 1800X
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 480 (8 ГБ)
  • Оперативная память (Гб): 16
  • Свободное место на HDD (Гб): 50

Doom Eternal - трейлер

Doom Eternal id Software Bethesda игры игры на ПК консольные игры
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