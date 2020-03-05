Композитор Doom Eternal рассказал, как пишется впечатляющий хэви-метал саундтрек игры

Кадр из Doom Eternal / id Software

Один из главных элементов Doom - тяжелая хэви-метал музыка, под которую разрывать демонов на куски становится невероятно приятно. Мик Гордон в Doom 2016 года вывел саундтрек на принципиально новый уровень, а в случае Doom Eternal хочет сделать все еще лучше. И новое видео посвящено как раз записи музыки.

Оказалось, что Мик и команда id Software пригласили целую группу вокалистов из самых разных рок-групп. В список попали, например, Static-X, Aborted и The World I Knew. Причем мужчин набралось приблизительно столько же, сколько и женщин. Все вместе они и работают над записью вокала для Doom Eternal.

Выглядит все крайне впечатляюще, в чем можно убедиться после просмотра видео. За Doom Eternal OST теперь можно не переживать окончательно.

Doom Eternal дата выхода - 20 марта 2020 года. Игра продолжит историю Палача Рока в его походе против демонических сил Ада. Насилия и жестокости станет еще больше, а главный герой обучится новым трюкам и в целом станет более подвижным.

Doom Eternal - трейлер