Для Ghostrunner готовят много контента – что ждёт игроков в 2021

Ghostrunner - дорожная карта на 2021 год / 505 Games

На днях издательство 505 Games объявило о покупке прав на франшизу Ghostrunner за 5 миллионов евро. А уже сегодня они представили план развития стильного киберпанк-экшена на 2021 год.

К текущему моменту разработчики успели выпустить хардкорный режим и "Зимнее дополнение". До конца мая запланирован релиз режима "Убивай-беги", фоторежим, и комплект DLC с косметическими улучшениями.

Летом разработчики намерены выпустить ещё несколько комплектов дополнений с новым игровым режимом. На осень же запланированы таинственное "последнее DLC" и выпуск на консолях нового поколения – владельцы на PS4 и Xbox One получат некстген-версии бесплатно. Вдобавок разработчики готовят много косметических дополнений для фанатов игры.

Напомним, что Ghostrunner – это жестокая игра-слэшер от первого лица с супердинамичным сюжетом, разворачивающимся в мрачном киберпанковом мире футуристической сверхконструкции. Она выглядит и играется как Франкенштейн из самых разных игровых механик и проектов, но все-таки у нее получается красиво скрыть все швы под неоновым визуальным стилем и бодрым синтвейвным звучанием.

В настоящий момент игру можно купить по скидке в рамках проходящей весенней распродажи. Акция распространяется на онлайн-магазины EGS и PS Store.

Трейлер Ghostrunner

Также не забывайте заглядывать в EGS, где на этой неделе раздают неплохой инди-проект Tales of the Neon Sea 2018 года. По жанру, это детективное приключение, выполненное в стиле шестнадцатибитных игр, в котором игроки оказываются в роли детектива, расследующего ряд дел в киберпанковом городе, заполненном неоном и секретами.