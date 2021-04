В магазине Epic Games Store раздают приключение в стилистике киберпанк

В магазине EGS началась раздача новой бесплатной игры / Epic Games

Наступил четверг, а это значит, что магазин Epic Games Store запустил новую еженедельную раздачу. В течение семи дней пользователи могут добавить в свою библиотеку неплохой инди-проект Tales of the Neon Sea 2018 года.

По жанру, это детективное приключение, выполненное в стиле шестнадцатибитных игр, в котором игроки оказываются в роли детектива, расследующего ряд дел в киберпанковом городе, заполненном неоном и секретами.

Через неделю пользователи Epic Games Store смогут поиграть во второй сезон 3 out of 10 – интерактивный мультфильм о жизни вымышленной студии Shovelworks Studios, по праву носящей звание самой худшей игровой студии в истории человечества, все игры которой не набирают больше 3 баллов из 10.

Параллельно в онлайн-магазине проходит крупная весення распродажа, в рамках которой можно приобрести как относительно свежие релизы вроде Hitman III и Cyberpunk 2077, так и более старые, но проверенные временем тайтлы.

Из интересных предложений можно отметить:

Трейлер Tales Of The Neon Sea

А для тех, кто предпочитает играть на PlayStation, в онлайн-магазине компании Sony PS Store проходит своя весенняя распродажа. которая пройдет в два этапа – первый из которых завершится 15 апреля 2021, после чего скидки получат уже другие тайтлы.

В общей сложности весенняя распродажа продлится четыре недели, в ходе которой игроки смогут выгодно купить многие известные хиты, включая The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Assassin's Creed Вальгалла, и не только.