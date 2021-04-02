Творці "Кіберпанку" дешевшають – акції CDPR досягли критичної позначки

Творці Cyberpunk 2077 дешевшають / CD Projekt Red

Днями для Cyberpunk 2077 вийшов свіжий патч (з купою проблем), а CD Projekt Red презентувала нову стратегію розвитку компанії на найближчі роки і скасувала строго мультиплеєрну гру по "Кіберпанку". Ринок сприйняв все це без ентузіазму.

Інвестори активно виходять з активів польського видавця – на момент написання паперу компанії торгуються за ціною 190 злотих (1338 грн). Востаннє вартість акцій CD Projekt мала аналогічну ціну в березні 2019 року.

Вихід Cyberpunk 2077 виявився провальним для студії навіть попри тираж в 13 млн копій (з урахуванням повернення грошей) за 10 днів, оскільки весь цей час гру в основному обговорюють строго в негативному ключі. За твердженням аналітиків, акції компанії ще довгий час не зможуть повернутися на колишній рівень. Не виключено, що подальші патчі для Cyberpunk 2077 дещо змінять ситуацію, проте ключовий вплив на вартість нададуть лише успіхи нової стратегії CD Projekt.

Нагадаємо, що новий підхід CDPR передбачає реструктуризацію команди розробників (RED 2.0) шляхом поліпшення комунікації між підрозділами, оптимізації робочих процесів, формування нових команд і збільшення штату співробітників. Крім того, маркетингові кампанії наступних ігор студії будуть значно коротшими і стартувати набагато ближче до фактичної дати виходу гри.

З 2022 року компанія почне паралельне виробництво відразу декількох великобюджетних ААА-тайтлів, а онлайн стане важливою частиною зростання Cyberpunk і Відьмака. Все це викликає великі сумніви, особливо враховуючи, що спочатку "Кіберпанк" збиралися робити паралельно з "Відьмаком 3", а досвід останньої показав, що при поточному підході студія насилу справляється і з одним проєктом..

Головне про нову стратегію CD Projekt

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