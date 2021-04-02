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Авторы "Киберпанка" дешевеют – акции CDPR достигли критической отметки

2 апреля 2021, 12:27

Недовольство инвесторов планами польской студии привело к тому, что стоимость акций CD Projekt упала до двухлетнего минимума.

Cyberpunk 2077 / CD Projekt Red
Авторы Cyberpunk 2077 дешевеют / CD Projekt Red

На днях для Cyberpunk 2077 вышел свежий патч (с кучей проблем), а CD Projekt Red представила новую стратегию развития компании на ближайшие годы и отменила строго мультиплеерную игру по "Киберпанку". Рынок воспринял всё это без энтузиазма.

Инвесторы активно выходят из активов польского издателя – на момент написания бумаги компании торгуются по цене 190 злотых (1338 грн). В последний раз стоимость акций CD Projekt имела аналогичную цену в марте 2019 года.

Выход Cyberpunk 2077 оказался провальным для студии даже несмотря на тираж в 13 млн копий (с учетом возврата денег) за 10 дней, поскольку всё это время игру в основном обсуждают строго в негативном ключе. По утверждению аналитиков, акции компании еще долгое время не смогут вернуться на прежний уровень. Не исключено, что дальнейшие патчи для Cyberpunk 2077 несколько изменят ситуацию, однако ключевое влияние на стоимость окажут лишь успехи новой стратегии CD Projekt.

Напомним, что новый подход CDPR подразумевает реструктуризацию команды разработчиков (RED 2.0) путем улучшения коммуникации между подразделениями, оптимизации рабочих процессов, формирования новых команд и увеличения штата сотрудников. Кроме того, маркетинговые кампании следующих игр студии будут значительно короче и стартовать намного ближе к фактической дате выхода игры.

С 2022 года компания начнёт параллельное производство сразу нескольких крупнобюджетных ААА-тайтлов, а онлайн станет важной частью роста Cyberpunk и Ведьмака. Всё это вызывает большие сомнения, особенно учитывая, что изначально "Киберпанк" собирались делать параллельно с "Ведьмаком 3", а опыт последний показал, что при текущем подходе студия с трудом справляется и с одним проектом.

Главное о новой стратегии CD Projekt

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В настоящий момент игру можно купить по скидке в рамках проходящей весенней распродажи. Акция распространяется на онлайн-магазины EGS и GOG.

CD Projekt RED Witcher Cyberpunk 2077 The Witcher 3: Wild Hunt
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