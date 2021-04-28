Розробники Metro Exodus назвали дату виходу поліпшеного видання гри

Дата виходу оновленої версії Metro Exodus / 4A Games

Українська студія 4A Games оголосила дату прем'єру оновленої версії гри Metro: Exodus, сюжет якої заснований на романах Дмитра Глуховського і продовжує історію Мetro 2033 та Metro: Last Light.

Покращене видання з'явиться на ПК вже наступного тижня, 6 травня, а для консолей пізніше цього року. Видання буде безплатним для всіх власників гри на будь-якій платформі.

Для запуску, як і повідомлялося раніше, буде потрібно відеокарта NVIDIA або AMD з підтримкою трасування променів, проте тепер шутер буде підтримувати DLSS 2.0 – тому комфортно спробувати нову версію зможуть і власники молодших моделей RTX-відеокарт. Підтримку технології AMD Super Resolution в гру вводити не планують.

Системні вимоги Metro Exodus Enhanced Edition

Паралельно з доопрацюванням Metro: Exodus під некстген в стінах 4A Games ведеться активна робота над новою частиною ігрової серії Metro. Про саму гру поки що відомо не так багато – очікується, що вона вийде на PS5, Xbox Series X|S і ПК, а головний герой Артем вперше заговорить.

Раніше повідомлялося, що творець книжкового всесвіту "Метро" Дмитро Глуховський вже приступив до написання сценарію для нової частини, а сама гра, як і раніше, буде орієнтована на одиночну кампанію. Дата виходу Metro 4 невідома.