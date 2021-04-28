Авторы Metro Exodus назвали дату выхода улучшенного издания игры

Обновлённая версия Metro Exodus для ПК выйдет 6 мая / 4A Games

Украинская студия 4A Games объявила о скорой премьере обновлённой версии атмосферного шутера Metro: Exodus, сюжет которой продолжает историю Metro 2033 и Metro: Last Light.

Улучшенное издание появится на ПК уже на следующей неделе, 6 мая, а для консолей позже в этом году. Издание будет бесплатно для всех владельцев игры на любой платформе.

Для запуска, как и сообщалось ранее, потребуется видеокарта NVIDIA или AMD с поддержкой трассировки лучей, однако теперь шутер будет поддерживать DLSS 2.0 – поэтому комфортно попробовать новую версию смогут и владельцы младших моделей RTX-видеокарт.

Системные требования Metro Exodus Enhanced Edition

Параллельно с "дошлифовкой" Metro: Exodus под некстген в стенах 4A Games ведется активная работа над новой частью игровой серии Metro. Про саму игру пока что известно не так много – ожидается, что она выйдет на PS5, Xbox Series X|S и ПК, а главный герой Артем впервые заговорит.

Ранее сообщалось, что создатель книжной вселенной "Метро" Дмитрий Глуховский уже приступил к написанию сценария для новой части, а сама игра, как и прежде, будет ориентирована на одиночную кампанию. Дата выхода Metro 4 неизвестна.