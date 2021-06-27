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Автори PUBG випустили видовищний фільм по всесвіту гри

27 червня 2021, 16:29

Короткометражка доступна з російськими субтитрами, а в головній ролі корейський актор Ма Дон-сік, відомий по зомбі-хорору "Потяг до Пусана".

PUBG
Вийшов фільм у всесвіті PUBG / KRAFTON

Творці PlayerUnknown's Battlegrounds випустили фільм з красномовним підзаголовком "Нульова точка" по всесвіту гри, що розповідає передісторію появи місцевої Королівської битви.

Короткометражка доступна безплатно на офіційному YouTube-каналі гри, а в головній ролі знявся корейський актор Ма Дон-сік, якого, крім іншого, можна побачити в зомбі-хорорі "Потяг до Пусана".

9-хвилинна короткометражка показує в'язницю, в якій ув'язненим запропонували гроші за вбивство головного героя стрічки Кандже Ма. Вбити його досить важко, принаймні, впорається з ним не виходить навіть найсильнішим бійцям. Все дійство записується на касету, яка, згідно з історією фільму, і послужила основою для створення Battlegrounds.

Запис бунту у в'язниці Хосан опинилася в руках російського бандита, який продав її як "Записи ГУЛАГу". Через кілька років вона стала основою незаконної гри Battlegrounds — сказано у фільмі. На відео доступні російські субтитри:

Раніше ми повідомляли, що в PUBG вперше за 4 роки додадуть повнорозмірну карту. Очікується, що нова карта буде додана разом з патчем 12.2, тобто 7 липня на PC і 15 липня на консолях.

На початку цього місяця розробники PUBG запустили тестування перегонового режиму на карті "Мірамарі", а також внесли зміни в баланс ботів і виправили кілька помилок. Крім цього, на згаданій локації вдосконалили ландшафт, рослинність, освітлення, а також інші об'єкти.

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