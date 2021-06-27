Авторы PUBG выпустили зрелищный фильм во вселенной игры

Вышел фильм во вселенной PUBG / KRAFTON

Создатели PlayerUnknown's Battlegrounds выпустили фильм с подзаголовком "Нулевая точка" во вселенной игры, рассказывающий предысторию появления местной королевской битвы.

Короткометражка доступна бесплатно на официальном YouTube-канале игры, а в главной роли снялся корейский актёр Ма Дон-сок, которого, помимо прочего, можно увидеть в зомби-хорроре "Поезд в Пусан".

9-минутная короткометражка показывает тюрьму, в которой заключённым предложили деньги за убийство содержащегося в отдельной камере Канджэ Ма. Убить его довольно трудно, по крайней мере, справится с ним не получается даже самым сильным бойцам. Всё действо записывается на кассету, которая, согласно истории фильма, и послужила основой для создания Battlegrounds.

Запись бунта в тюрьме Хосан оказалась в руках русского бандита, продавшего её как "Записи Гулага". Спустя несклько лет она стала основой незаконной игры Battlegrounds, — сказано в фильме. На видео доступны русские субтитры:

Ранее мы сообщали, что в PUBG впервые за 4 года добавят полноразмерную карту. Ожидается, что новая карта будет добавлена вместе с патчем 12.2, то есть 7 июля на PC и 15 июля на консолях.

В начале этого месяце разработчики PUBG запустили тестирование гоночного режима на уже упомянутом "Мирамаре", а также внесли изменения в баланс ботов и исправили несколько ошибок. Помимо этого, на упомянутой локации усовершенствовали ландшафт, растительность, освещение, а также иные объекты.