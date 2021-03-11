Авторы PUBG подробно рассказали о новом хардкорном режиме

Хардкорный режим в PlayerUnknown's Battlegrounds / PUBG

Разработчики мега-популярной онлайновой игры PlayerUnknown's Battlegrounds объявили о начале тестирования хардкорного режима Challenger Battle Royale.

Его основная хардкорность заключается в том, что весь матч проходит в сумерках на карте Санок, а интерфейс сильно минимизирован – вы не можете привычно свериться с компасом и миникартой, либо же проверить боеприпасы и здоровье.

Например, в новом режиме не будет интерфейса игрока (шкала стимуляторов, состояние снаряжения, шкала синей зоны, миникарта, компас, количество боеприпасов), числа игроков, счётчика убийств, маркеров игроков на карте и границ синей зоны. Единственной помощью для игроков станут красные сигнальные ракеты, запуск которых будет обозначать центр безопасной зоны и начало смещения синей зоны.

Также в этом режиме испытания урон от огнестрельного, холодного и метательного оружия удваивается, позволяя быстрее разделаться с противником. Тестирование продлится до 15 марта в рамках PUBG LABS.

Хардкорный режим в PlayerUnknown's Battlegrounds

Параллельно в стенах PUBG Studio ведется работа над новой королевской битвой во вселенной PUBG. Игроков ждет переработанный геймплей и более современная графика, а также много нового транспорта и оружия.

Релиз игры состоится до конца этого года для Android и iOS.