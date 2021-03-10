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В консольной версии World of Tanks стартовал новый сезон – Flashpoint

10 марта 2021, 17:33

В новом сезоне "танкистам" с пропуском и без него станут доступны новая польская ветка средних танков, премиум-машины и много подарков.

World of Tanks
World of Tanks - стартовал 5 сезон / Wargaming

Отметив свой 7-ой день рождения, многопользовательский экшен World of Tanks Console готов начать новый, пятый по счету, сезон – Flashpoint. Консольные "танкисты" смогут открывать его этапы с сегодняшнего дня по 26 апреля.

Среди наград – уже знакомые и новые премиум-машины (в первую очередь польские), камуфляжи, дни премиум-аккаунта, снаряжение и многое другое. При этом призы получат как владельцы обычных аккаунтов, так и премиальных.

Как говорится в официальном анонсе, все без исключения командиры (с пропуском и без), преодолевшие все 100 этапов нового сезона, получат весомый приз: польский "тяж" 50TP prototyp. Этот прекрасно зарекомендовавший себя премиум-танк сочетает отличную защищенность с хорошей подвижностью и неплохим углом склонения орудия. По дороге к танку можно забрать другие призы: особого командира (медведь Войтек), карты доступа, золото, кредиты, снаряжение, боевые задачи и уникальные сезонные эмблемы.

А те, у кого есть базовый сезонный пропуск, в дополнение к вышеперечисленным наградам также получат:

  • Танковый командир Крейтон Абрамс;
  • Танки Type 59-11 и T-100;
  • "Барабанщик" T77 и героический стиль для него.
  • А выполнив все 100 этапов, "танкисты" с базовым пропуском получат достаточно золота на пропуск для нового сезона.

World of Tanks Console - трейлер 5 сезона

Наконец, выполняя этапы пятого сезона, "танкисты" смогут познакомиться с новой веткой польских средних танков из шести машин. Ее исследование начинается с DS PZInż V уровня. "Выкачав" последовательно B.U.G.I., CS-44, CS-53 и CS-59, игрок доберется до X уровня и CS-63: первого в игре танка с сугубо газотурбинной (а не комбинированной) силовой установкой.

Эта необычная конструктивная черта нашла отражение в новой игровой механике – турборежиме. Когда он активирован, танк теряет в точности орудия и незаметности, зато способен достигать огневых позиций с прытью крылатого гусара.

Об игре World of Tanks Console

World of Tanks Console – это командный ММО-экшен, посвященный танковым сражениям в формате 15 на 15. В распоряжении игроков – 5 классов бронированной техники, более 700 танков одиннадцати наций и 90 детализированных карт.

Аудитория World of Tanks Console насчитывает более 20 миллионов пользователей по всему миру. Игра доступна на PlayStation 4 и 5, Xbox One и Xbox серий S и X. Все владельцы учетных записей PSN и Xbox Live могут бесплатно скачать и установить World of Tanks Console в 4K-разрешении и с HDR-поддержкой для PlayStation 4 Pro, PlayStation 5, Xbox One X и Xbox серий S и X.

К слову, ранее компании NielsenIQ и Wargaming представили результаты первого в истории комплексного исследования игроков в видеоигры в Украине.

World of Tanks Wargaming
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