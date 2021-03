В консольной версии World of Tanks стартовал новый сезон – Flashpoint

World of Tanks - стартовал 5 сезон / Wargaming

Отметив свой 7-ой день рождения, многопользовательский экшен World of Tanks Console готов начать новый, пятый по счету, сезон – Flashpoint. Консольные "танкисты" смогут открывать его этапы с сегодняшнего дня по 26 апреля.

Среди наград – уже знакомые и новые премиум-машины (в первую очередь польские), камуфляжи, дни премиум-аккаунта, снаряжение и многое другое. При этом призы получат как владельцы обычных аккаунтов, так и премиальных.

Как говорится в официальном анонсе, все без исключения командиры (с пропуском и без), преодолевшие все 100 этапов нового сезона, получат весомый приз: польский "тяж" 50TP prototyp. Этот прекрасно зарекомендовавший себя премиум-танк сочетает отличную защищенность с хорошей подвижностью и неплохим углом склонения орудия. По дороге к танку можно забрать другие призы: особого командира (медведь Войтек), карты доступа, золото, кредиты, снаряжение, боевые задачи и уникальные сезонные эмблемы.

А те, у кого есть базовый сезонный пропуск, в дополнение к вышеперечисленным наградам также получат:

Танковый командир Крейтон Абрамс;

Танки Type 59-11 и T-100;

"Барабанщик" T77 и героический стиль для него.

А выполнив все 100 этапов, "танкисты" с базовым пропуском получат достаточно золота на пропуск для нового сезона.

World of Tanks Console - трейлер 5 сезона

Наконец, выполняя этапы пятого сезона, "танкисты" смогут познакомиться с новой веткой польских средних танков из шести машин. Ее исследование начинается с DS PZInż V уровня. "Выкачав" последовательно B.U.G.I., CS-44, CS-53 и CS-59, игрок доберется до X уровня и CS-63: первого в игре танка с сугубо газотурбинной (а не комбинированной) силовой установкой.

Эта необычная конструктивная черта нашла отражение в новой игровой механике – турборежиме . Когда он активирован, танк теряет в точности орудия и незаметности, зато способен достигать огневых позиций с прытью крылатого гусара.

