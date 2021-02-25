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Анонсирована новая королевская битва во вселенной PUBG

25 февраля 2021, 13:10
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Ожидаются переработанный геймплей и более современная графика, а также много нового транспорта и оружия.

PUBG: New State
Анонсирована новая королевская битва PUBG: New State / PUBG Studio

Компания Krafton анонсировала новую игру по мега-популярной вселенной Playerunknown’s Battlegrounds. Преемник PUBG Mobile называется PUBG: New State и отправит геймеров в 2051-й год.

Битвы будут происходить на новой карте "Трой", спустя три года после событий оригинала. Согласно синопсису, к этому времени "воцарится анархия, и многочисленные фракции начнут сражаться друг с другом".

Отмечается, что проект разрабатывали с нуля с прицелом на мобильные платформы. За новую игру в серии отвечает PUBG Studio, которая разрабатывала и поддерживала оригинальную PlayerUnknown’s Battlegrounds для ПК и консолей. Разработчики планируют перенести в мобильный формат все особенности и механики геймплея из основной королевской битвы. По словам разработчиков, новая игра во вселенной PUBG предложит "ультрареалистичную графику, которая расширит границы мобильных игр".

PUBG: New State выйдет в этом году на мобильных устройствах под управлением Android и iOS. Все желающие уже могут оформить предварительную регистрацию в Google Play. В магазине приложений Apple ее обещают открыть позднее.

Трейлер PUBG: New State

Ранее авторы другого, не менее хитового проекта, Fall Guys поделилась первыми подробностями четвёртого сезона. С началом предстоящего сезона пользователи станут гостями отдалённого будущего, а именно – 4041 года.

Точную дату старта нового сезона ещё не объявили, но учитывая, что каждый из них идёт примерно три месяца, обновление должно появиться довольно скоро, предположительно, в середине марта.

iPhone Android IOS PUBG: New State
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