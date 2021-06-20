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В PUBG впервые за 4 года добавят полноразмерную карту: чего ожидать игрокам

20 июня 2021, 13:35

Ожидается, что новая карта будет добавлена вместе с патчем 12.2, то есть 7 июля на PC и 15 июля на консолях.

PUBG
Авторы PUBG показали тизер особенностей новой карты, Taego / Krafton

Разработчики мега-популярной онлайновой игры PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) вслед за объявлением даты появления новой карты, Taego, показали тизер новых особенностей, доступных на свежей локации.

Судя по ролику, на карте появятся две новые винтовки и транспорт, а также большой аирдроп сразу нескольких ящиков и, видимо, возможность сбивать самолёты, возвращение вертолета "Чинук" с карты Парамо, и, что самое интересное, функция самовозрождения после нока.

Как уже сообщалось ранее, масштаб новой локации составит 8x8 километров – такой масштабной карты не было уже давно, со времён пустынного "Мирамара". Последние выпущенные карты "Санок" и "Викенди" обладают меньшими размерами – 4х4 и 6х6 километров соответственно. А выйдет Taego с релизом обновления 12.2, то есть 7 июля на PC и 15 июля на консолях.

В начале этого месяце разработчики PUBG запустили тестирование гоночного режима на уже упомянутом "Мирамаре", а также внесли изменения в баланс ботов и исправили несколько ошибок. Помимо этого, на упомянутой локации усовершенствовали ландшафт, растительность, освещение, а также иные объекты.

PUBG - тизер карты Taego

А уже 26 июня состоится премьера нового короткометражного фильма по вселенной PUBG. Картина получит название Ground Zero, главную роль в которой исполнит южнокорейский актер Ма Дон Сок, получивший широкую известность благодаря роли в фильме "Поезд в Пусан".

Действие фильма происходит в 80-х в тюрьме Taego Hosan. По сюжету, главный герой Ma Kang-jae будет спасаться от других заключенных, которые будут пытаться убить его ради вознаграждения, назначенного за его голову.

PUBG: New State
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