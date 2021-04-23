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Творці S.T.A.L.K.E.R. 2 показали атмосферні арти за мотивами гри

23 квітня 2021, 12:46

Втім, коли сама гра надійде в продаж, поки невідомо. Вона готується до виходу на ПК і Xbox Series X/S

S. T. A. L. K. E. R. 2 сталкер / SGC
Підбірка артів по S.T.A.L.K.E.R. 2 / GSC

Українська студія GSC Game World в офіційній спільноті S.T.A.L.K.E.R. 2 в VK опублікувала добірку артів по грі, які створив художник Максим Давиденко.

На артах можна помітити сталкера, що спускається в затоплений притулок, самотню фігуру, яка волочиться з бару "Прибій", дівчину у весільній сукні, яка стоїть навпроти зруйнованої церкви, і багато іншого.

"У кожній картині відчувається історія сталкера, без жалю висмикнутого долею з виру буднів і покинутого на кордон відомого — жити життям, повним небезпек і відкриттів. Ці арти ваблять і ставлять перед тобою питання, на які хочеться шукати відповіді. Чи це не ознака справжнього мистецтва?", — свідчить опис робіт.

  • GSC Game World поділилася добіркою артів по S.T.A.L.K.E.R. 2
    GSC Game World поділилася добіркою артів по S.T.A.L.K.E.R. 2 Максим MAKSLINE Давиденко
  • GSC Game World поділилася добіркою артів по S.T.A.L.K.E.R. 2
    GSC Game World поділилася добіркою артів по S.T.A.L.K.E.R. 2 Максим MAKSLINE Давиденко
  • GSC Game World поділилася добіркою артів по S.T.A.L.K.E.R. 2
    GSC Game World поділилася добіркою артів по S.T.A.L.K.E.R. 2 Максим MAKSLINE Давиденко
  • GSC Game World поділилася добіркою артів по S.T.A.L.K.E.R. 2
    GSC Game World поділилася добіркою артів по S.T.A.L.K.E.R. 2 Максим MAKSLINE Давиденко
  • GSC Game World поділилася добіркою артів по S.T.A.L.K.E.R. 2
    GSC Game World поділилася добіркою артів по S.T.A.L.K.E.R. 2 Максим MAKSLINE Давиденко
  • GSC Game World поділилася добіркою артів по S.T.A.L.K.E.R. 2
    GSC Game World поділилася добіркою артів по S.T.A.L.K.E.R. 2 Максим MAKSLINE Давиденко
  • GSC Game World поділилася добіркою артів по S.T.A.L.K.E.R. 2
    GSC Game World поділилася добіркою артів по S.T.A.L.K.E.R. 2 Максим MAKSLINE Давиденко
  • GSC Game World поділилася добіркою артів по S.T.A.L.K.E.R. 2
    GSC Game World поділилася добіркою артів по S.T.A.L.K.E.R. 2 Максим MAKSLINE Давиденко

30-го грудня українська студія GSC Game World показала перший геймплейний трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 – у ролику головний герой гри Скіф під музику групи "Сплін" біжить по напівзруйнованій будівлі і ловить сигнал на кишеньковому комп'ютері.

Слідом за трейлером розробники офіційно підтвердили, що вітчизняний довгобуд не вийде на ігровій консолі Sony PlayStation 5. Реліз гри відбудеться "тільки на ПК, і Xbox Series X/S". Раніше студія поділилася свіжими концепт-арти гри.

Нагадаємо, що спочатку гра була анонсована 13 серпня 2010 року для ПК і сьомого покоління консолей, а вихід планувався у 2012 році, проте в грудні 2011-го року робота над проєктом була зупинена разом з розпуском команди розробників. Повторний анонс про відновлення розробки ігри відбувся 15 травня 2018 року.

S. T. A. L. K. E. R. 2
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