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Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 опубликовали атмосферные арты по игре

23 апреля 2021, 12:46

К слову, когда сама игра поступит в продажу, пока неизвестно. Она готовится к выходу на ПК и Xbox Series X/S

S.T.A.L.K.E.R. 2 сталкер / SGC
Подборка артов по S.T.A.L.K.E.R. 2 / GSC

Украинская студия GSC Game World в официальном сообществе S.T.A.L.K.E.R. 2 в VK опубликовала подборку артов по игре, которые создал художник Максим MAKSLINE Давыденко.

На артах можно заметить сталкера, спускающегося в затопленное убежище, одинокую фигуру, бредущую из бара "Прибой", девушку в свадебном платье, стоящую напротив разрушенной церкви, и многое другое.

"В каждой картине чувствуется история сталкера, без жалости выдернутого судьбой из водоворота будней и заброшенного на границу известного — жить жизнью, полной опасностей и открытий. Эти арты манят и ставят перед тобой вопросы, на которые хочется искать ответы. Это ли не признак настоящего искусства?", — гласит описание работ.

  • GSC Game World поделилась подборкой артов по S.T.A.L.K.E.R. 2
    GSC Game World поделилась подборкой артов по S.T.A.L.K.E.R. 2 Максим MAKSLINE Давыденко
  • GSC Game World поделилась подборкой артов по S.T.A.L.K.E.R. 2
    GSC Game World поделилась подборкой артов по S.T.A.L.K.E.R. 2 Максим MAKSLINE Давыденко
  • GSC Game World поделилась подборкой артов по S.T.A.L.K.E.R. 2
    GSC Game World поделилась подборкой артов по S.T.A.L.K.E.R. 2 Максим MAKSLINE Давыденко
  • GSC Game World поделилась подборкой артов по S.T.A.L.K.E.R. 2
    GSC Game World поделилась подборкой артов по S.T.A.L.K.E.R. 2 Максим MAKSLINE Давыденко
  • GSC Game World поделилась подборкой артов по S.T.A.L.K.E.R. 2
    GSC Game World поделилась подборкой артов по S.T.A.L.K.E.R. 2 Максим MAKSLINE Давыденко
  • GSC Game World поделилась подборкой артов по S.T.A.L.K.E.R. 2
    GSC Game World поделилась подборкой артов по S.T.A.L.K.E.R. 2 Максим MAKSLINE Давыденко
  • GSC Game World поделилась подборкой артов по S.T.A.L.K.E.R. 2
    GSC Game World поделилась подборкой артов по S.T.A.L.K.E.R. 2 Максим MAKSLINE Давыденко
  • GSC Game World поделилась подборкой артов по S.T.A.L.K.E.R. 2
    GSC Game World поделилась подборкой артов по S.T.A.L.K.E.R. 2 Максим MAKSLINE Давыденко

30-го декабря украинская студия GSC Game World показала первый геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 – в ролике главный герой игры Скиф под музыку группы "Сплин" бежит по полуразрушенному зданию и ловит сигнал на карманном компьютере.

Вслед за трейлером разработчики официально подтвердили, что отечественный долгострой не выйдет на игровой консоли Sony PlayStation 5. Релиз игры состоится "только на ПК, и Xbox Series X|S". Ранее студия поделилась свежими концепт-арты игры.

Напомним, что изначально игра была анонсирована 13 августа 2010 года для ПК и седьмого поколения консолей, а выход планировался в 2012 году, однако в декабре 2011-го года работа над проектом была остановлена вместе с роспуском команды разработчиков. Повторный анонс о возобновлении разработки игры произошёл 15 мая 2018 года.

S.T.A.L.K.E.R. 2
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