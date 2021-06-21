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Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 поділилися новими подробицями гри

21 червня 2021, 15:13

Представники SGC прокоментували дивну поведінку супротивників в останньому трейлері, розповіли про унікальну зброю і торкнулися теми системних вимог.

S. T. A. L. K. E. R. 2 сталкер / SGC
Нові подробиці S.T.A.L.K.E.R. 2 / SGC

На спільній презентації Microsoft і Bethesda презентували відеоролик з демонстрацією ігрового процесу S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. Що й казати, у фанатів майбутнього шутера накопичилося багато питань, на які представники GSC Game World постаралися повною мірою відповісти на п'ятигодинному стрімі YouTube-каналу TheWolfstalker.

Зокрема, розробники прокоментували дивну поведінку супротивників в останньому трейлері, розповіли про унікальну зброю і торкнулися теми системних вимог.

Творці "Серце Чорнобиля" не стали ігнорувати критику штучного інтелекту з боку користувачів. За їхніми словами, для запису відеоролика навмисно "викрутили ШІ на мінімум", який керував противниками. Це було зроблено для того, щоб надати "максимальну кінематографічність" трейлеру, тоді як в самій грі будуть рівні складності, від яких і буде залежати поведінка супротивників в боях.

Друга заява розробників стосується транспорту – його вирішили не додавати в сиквел. Згідно з коментарем творців, "Зона занадто небезпечна і нестабільна для транспорту – по ній потрібно пересуватися не поспішаючи і з великою обережністю". Зокрема транспорт не підходить для світу проєкту, наповненого всякими небезпеками.

Ще GSC повідомила, що конфігурації S.T.A.L.K.E.R. 2, зазначені в Steam і на офіційному сайті – актуальні. Грі потрібно саме таке "залізо", аби "Зона відчувалася справжньою". До речі, після початкової публікації вимог в них з'явилося уточнення про обов'язкове SSD.

Відносно унікальних зразків зброї розробники теж сказали кілька слів – вони присутні в грі, але "щоб їх отримати – потрібно буде добре постаратися". А скіни для зброї виконано згідно з антуражем проєкту і не вибиваються із загальної стилістики.

Інші подробиці:

  • У колекційному виданні немає фізичної версії гри – тільки ключ для активації в Steam;
  • У майбутньому з'явиться тематичний мерч Сталкера (наприклад, одяг): розробники ще не вирішили;
  • Над S.T.A.L.K.E.R. 2 зараз працює команда з понад 300 осіб;
  • За попереднє замовлення дають "додаткове завдання з унікальною історією, не пов'язане з головним сюжетом".

Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2 відбудеться 28 квітня 2022 року на Xbox Series і PC, а також в Xbox Game Pass. Попереднє замовлення цифрових копій вже стартувало.

S. T. A. L. K. E. R. 2
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