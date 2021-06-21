Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 поделились новыми подробностями игры

Новые подробности S.T.A.L.K.E.R. 2 / SGC

На совместной презентации Microsoft и Bethesda представили видеоролик с демонстрацией игрового процесса S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Что и говорить, у фанатов грядущего шутера накопилось много вопросов, на которые представители GSC Game World постарались в полной мере ответить на пятичасовом стриме YouTube-канала TheWolfstalker.

В частности, разработчики прокомментировали странное поведение противников в последнем трейлере, поведали об уникальном оружии и затронули тему системных требований.

Создатели "Сердце Чернобыля" не стали игнорировать критику искусственного интеллекта со стороны пользователей. По их словам, для записи видеоролика намеренно "выкрутили ИИ на минимум", который управлял противниками. Это было сделано для того, чтобы придать "максимальную кинематографичность" трейлеру, тогда как в самой игре будут уровни сложности, от которых и будет зависеть поведение противников в сражениях.

Второе заявление разработчиков касается транспорта – его решили не добавлять в сиквел. Согласно комментарию создателей, "Зона слишком опасна и нестабильна для транспорта – по ней нужно передвигаться не спеша и с большой осторожностью". Транспорт не подходит для мира проекта, наполненного всякими опасностями.

Ещё GSC сообщила, что конфигурации S.T.A.L.K.E.R. 2, указанные в Steam и на официальном сайте – актуальные. Игре нужно именно такое "железо", чтобы "Зона ощущалась настоящей". К слову, после первоначальной публикации требований в них появилось уточнение об обязательном SSD.

Касательно уникальных образцов оружия разработчики тоже сказали несколько слов – они присутствуют в игре, но "чтобы их заиметь – нужно будет хорошо постараться". А облики для оружия исполнены согласно антуражу проекта и не выбиваются из общей стилистики.

Другие подробности:

В коллекционном издании нет физической версии игры – только ключ для активации в Steam;

В будущем появится тематический мерч Сталкера (например, одежда): разработчики еще не решили;

Над S.T.A.L.K.E.R. 2 сейчас работает команда из более 300 человек;

За предзаказ дают "дополнительное задание с уникальной историей, не связанной с главным сюжетом".

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится 28 апреля 2022 года на Xbox Series и PC, а также в Xbox Game Pass. Предварительный заказ цифровых копий уже стартовал.