GSC Game World запустила предварительные заказы S.T.A.L.K.E.R. 2

Кадр из S.T.A.L.K.E.R. 2 / GSC Game World

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 представили не только подзаголовок, новый трейлер и дату релиза, но и системные требования шутера, а также объявили о старте приема предзаказов на одну из самых долгожданных новинок 2022.

Игра, напомним, выйдет уже 28 апреля 2022 года на Xbox Series и ПК. Она будет доступна в онлайн-магазинах Steam, Epic Games Store и Microsoft Store. Кроме всего прочего, шутер сразу же должен появиться в Xbox Game Pass.

Всего будет три издания S.T.A.L.K.E.R. 2:

Базовое — 895 грн (Steam & EGS)

— 895 грн (Steam & EGS) Расширенное с косметическими DLC для сюжета и мультиплеера — 1199 грн (Steam & EGS)

с косметическими DLC для сюжета и мультиплеера — 1199 грн (Steam & EGS) Ультимативное с двумя сюжетными дополнениями— 1599 грн (Steam & EGS)

Розничные издания:

Вот ты говоришь, а я прям вижу красоту эту... Полный набор снаряги сталкерской*: постер, нашивки, жетон, рюкзак для походов в Зону, карта с пометками о безопасных маршрутах и даже пропуск, официальный... СОПовский!

Поговаривают, что в некоторых даже фигурка сталкера есть. И самый солидный улов — настоящий артефакт с контейнером для переноски. Часто достать такое даже самый опытный сталкер за многие вылазки не может, а тут — вот оно, только руку протяни.

Стандартное — полная версия игры, стилбук, письмо от разработчиков, сувенирный пропуск в зону, набор стикеров — цена 60 долларов.

— полная версия игры, стилбук, письмо от разработчиков, сувенирный пропуск в зону, набор стикеров — цена 60 долларов. Limited — весь контент стандартного издания, карта зоны, постер, нашивки, военный жетон, брелок-мультитул с Огнивом — цена 80 долларов.

— весь контент стандартного издания, карта зоны, постер, нашивки, военный жетон, брелок-мультитул с Огнивом — цена 80 долларов. Collector's — весь контент Limited-издания, артбук, коллекционная фигурка — цена 180 долларов.

— весь контент Limited-издания, артбук, коллекционная фигурка — цена 180 долларов. Ultimate — весь контент Collector's-издания, лампа-артефакт, сталкерский рюкзак — цена 340 долларов.

Системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Минимальные:

ОС : Windows 10

: Windows 10 Процессор : AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i5-7600K

: AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i5-7600K Оперативная память : 8 ГБ

: 8 ГБ Видеокарта : AMD Radeon RX 580 8 GB или NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB

: AMD Radeon RX 580 8 GB или NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB Место на диске: 150 ГБ

Рекомендуемые:

ОС : Windows 10

: Windows 10 Процессор : AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i7-9700K

: AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i7-9700K Оперативная память : 16 ГБ

: 16 ГБ Видеокарта : Radeon RX 5700 XT 8 GB или GeForce RTX 2070 SUPER 8 GB или GeForce GTX 1080 Ti 11 GB

: Radeon RX 5700 XT 8 GB или GeForce RTX 2070 SUPER 8 GB или GeForce GTX 1080 Ti 11 GB Место на диске: 150 ГБ

Также GSC Game World подтвердила, что Heart of Chernobyl получит озвучку и субтитры на английском, украинском и русском языках. Только субтитры для игры будут доступны на польском, немецком, французском, итальянском, португальском, испанском, китайском, японском и корейском языках.

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