GSC Game World запустила предварительные заказы S.T.A.L.K.E.R. 2

Игра будет доступна в трёх изданиях – базовое стоит 895 грн.
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 представили не только подзаголовок, новый трейлер и дату релиза, но и системные требования шутера, а также объявили о старте приема предзаказов на одну из самых долгожданных новинок 2022.
Игра, напомним, выйдет уже 28 апреля 2022 года на Xbox Series и ПК. Она будет доступна в онлайн-магазинах Steam, Epic Games Store и Microsoft Store. Кроме всего прочего, шутер сразу же должен появиться в Xbox Game Pass.
Всего будет три издания S.T.A.L.K.E.R. 2:
- Базовое — 895 грн (Steam & EGS)
- Расширенное с косметическими DLC для сюжета и мультиплеера — 1199 грн (Steam & EGS)
- Ультимативное с двумя сюжетными дополнениями— 1599 грн (Steam & EGS)
Розничные издания:
Вот ты говоришь, а я прям вижу красоту эту... Полный набор снаряги сталкерской*: постер, нашивки, жетон, рюкзак для походов в Зону, карта с пометками о безопасных маршрутах и даже пропуск, официальный... СОПовский!
Поговаривают, что в некоторых даже фигурка сталкера есть. И самый солидный улов — настоящий артефакт с контейнером для переноски. Часто достать такое даже самый опытный сталкер за многие вылазки не может, а тут — вот оно, только руку протяни.
- Стандартное — полная версия игры, стилбук, письмо от разработчиков, сувенирный пропуск в зону, набор стикеров — цена 60 долларов.
- Limited — весь контент стандартного издания, карта зоны, постер, нашивки, военный жетон, брелок-мультитул с Огнивом — цена 80 долларов.
- Collector's — весь контент Limited-издания, артбук, коллекционная фигурка — цена 180 долларов.
- Ultimate — весь контент Collector's-издания, лампа-артефакт, сталкерский рюкзак — цена 340 долларов.
Системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
Минимальные:
- ОС: Windows 10
- Процессор: AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i5-7600K
- Оперативная память: 8 ГБ
- Видеокарта: AMD Radeon RX 580 8 GB или NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB
- Место на диске: 150 ГБ
Рекомендуемые:
- ОС: Windows 10
- Процессор: AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i7-9700K
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: Radeon RX 5700 XT 8 GB или GeForce RTX 2070 SUPER 8 GB или GeForce GTX 1080 Ti 11 GB
- Место на диске: 150 ГБ
Также GSC Game World подтвердила, что Heart of Chernobyl получит озвучку и субтитры на английском, украинском и русском языках. Только субтитры для игры будут доступны на польском, немецком, французском, итальянском, португальском, испанском, китайском, японском и корейском языках.
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