Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2. показали первый геймплей и назвали дату выхода игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет 28 апреля 2022 года / SGC

Украинская студия GSC Game World сделала анонс на презентации Microsoft и Bethesda. Шутер S.T.A.L.K.E.R. 2 получил подзаголовок Heart of Chernobyl и выйдет 28 апреля 2022 года.

Разработчики также показали первый геймплей игры. В ролике, сделанном от лица главного персонажа по имени Скиф, показан игровой процесс на некоторых локациях (в том числе объект "Дуга"), а также несколько сюжетных вставок.

"Сердце Чернобыля еще никогда не билось так громко, как сейчас. Слышите его? Готовы ли вы вместе с нами вернуться туда, где всё начиналось? Зона многим дала жизнь... Новую жизнь" – гласит описание ролика. В ближайшее время откроются предзаказы на игру.

Геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2.